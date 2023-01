Triệt phá đường dây vận chuyển ma túy 'khủng' từ Campuchia về Việt Nam

Triệt phá đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy từ Campuchia về Việt Nam tiêu thụ, các đơn vị công an bắt giữ 8 nghi can, thu giữ 5 kg ma túy đá, 50 bánh heroin, 1 khẩu súng...





Ngày 14.1, trung tướng Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên T.Ư Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, có thư khen gửi Công an tỉnh Tây Ninh về thành tích xuất sắc trong việc phối hợp các đơn vị nghiệp vụ thuộc cơ quan Bộ Công an và Công an các địa phương triệt phá đường dây vận chuyển ma túy số lượng lớn, kèm theo súng từ Campuchia về Việt Nam.





Võ Chí Thanh bị bắt giữ trong đường dây vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy từ Campuchia về Việt Nam. Ảnh: Giang Phương





Theo thư khen, Bộ Công an cho hay, ngày 3.1, Công an tỉnh Tây Ninh chủ trì, phối hợp Cục Kỹ thuật nghiệp vụ Bộ Công an và Công an TP.HCM đấu tranh chuyên án, triệt phá đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy từ Campuchia về Việt Nam tiêu thụ. Các đơn vị công an đã bắt giữ 8 nghi can, thu giữ 5 kg ma túy đá, 50 bánh heroin, 1 khẩu súng, 6 viên đạn, 1 ô tô cùng nhiều vật chứng khác.



Nhiều người bị bắt giữ trong đường dây ma túy. Ảnh: Giang Phương



Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc ghi nhận, biểu dương thành tích của Công an tỉnh Tây Ninh, đồng thời đề nghị tiếp tục phối hợp với công an các đơn vị, địa phương liên quan khẩn trương điều tra, mở rộng vụ án; củng cố tài liệu, chứng cứ, đề nghị truy tố các nghi phạm, nghi can theo quy định pháp luật.



Hiện Công an tỉnh Tây Ninh đang điều tra, mở rộng đường dây mua bán, vận chuyển trái phép ma túy số lượng lớn từ Campuchia về Việt Nam.



Theo Giang Phương (TNO)