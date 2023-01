Ông Hồ Hữu Tài-Giám đốc trung tâm đăng kiểm Nhà Bè "không biết chữ"

(GLO)- Cục Đăng kiểm Việt Nam cho biết, ông Hồ Hữu Tài-Giám đốc Trung tâm Đăng kiểm Nhà Bè 50-17D (TP. HCM) không biết chữ và mới chỉ học lớp 3 cách đây 50 năm.





Tại cuộc họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 12-2022, Trung tướng Tô Ân Xô-Chánh Văn phòng Bộ Công an, tiết lộ “sốc” giám đốc một trung tâm đăng kiểm tại huyện Nhà Bè (TP. HCM) liên quan vụ “Đưa hối lộ”, “Môi giới hối lộ”, “Nhận hối lộ”, “Giả mạo công tác” xảy ra tại các trung tâm đăng kiểm ở phía Nam không biết chữ, chỉ học đến lớp 3 cách đây khoảng 50 năm.



Đăng kiểm xe tại một trung tâm đăng kiểm Hà Nội. Ảnh: Ngọc Thành.



Sau đó, đại diện Cục Đăng kiểm Việt Nam cho biết cụ thể là ông Hồ Hữu Tài-Giám đốc Trung tâm đăng kiểm Nhà Bè 50-17D (TP. HCM). Đây là trung tâm đăng kiểm tư nhân thuộc Công ty cổ phần Đầu tư phát triển An Phát.



Được biết, ông Tài không phải là đăng kiểm viên, không có vai trò trong công tác kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với xe cơ giới kiểm định tại đây.



Trung tâm Đăng kiểm 50-17D hiện có 6 đăng kiểm viên gồm: Dương Minh Khánh, Phạm Công Danh, Lê Tấn Thiện, Nguyễn Trung Tín, Trần Thanh Vinh và Phan Hữu Minh.



Người chịu trách nhiệm tổ chức, điều hành hoạt động kiểm định và ký giấy chứng nhận An toàn kỹ thuật và Bảo vệ môi trường xe cơ giới là Phó Giám đốc Trần Thanh Vinh (SN 1972).



Trước đó, tại huyện Nhà Bè, Công an TP. HCM tổ chức khám xét, triệu tập 20 đối tượng liên quan đến sai phạm của Trung tâm đăng kiểm 50-17D, trong đó có Giám đốc trung tâm là Hồ Hữu Tài.







