Ngày đầu năm 2023, xảy ra 28 vụ tai nạn giao thông làm 13 người chết

Thực hiện cao điểm tuần tra dịp Tết, Lực lượng Cảnh sát giao thông toàn quốc đã xử lý 7.057 trường hợp vi phạm; phạt tiền gần 12 tỷ đồng; tạm giữ 140 xe ôtô, 1.920 xe môtô, 18 phương tiện khác.



Ngày đầu tiên của năm 2023, toàn quốc xảy ra 28 vụ tai nạn giao thông, làm chết 13 người, bị thương 21 người, tăng 7 vụ, giảm 2 người chết, tăng 9 người bị thương so với cùng kỳ năm trước. Toàn bộ số vụ tai nạn này xảy ra trên tuyến đường bộ. Thông tin trên được Cục Cảnh sát giao thông cho biết chiều 1/1.

Hiện trường một vụ tai nạn giao thông. (Ảnh: Đậu Tất Thành/TTXVN)



Tiếp tục triển khai cao điểm tuần tra, kiểm soát bảo đảm trật tự, an toàn giao thông dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, trên tuyến đường bộ, lực lượng Cảnh sát giao thông toàn quốc đã kiểm tra và xử lý 7.057 trường hợp vi phạm; phạt tiền gần 12 tỷ đồng; tạm giữ 140 xe ôtô, 1.920 xe môtô, 18 phương tiện khác; tước 1.159 giấy phép lái xe các loại.



Vi phạm về nồng độ cồn 1.330 trường hợp; vi phạm về ma túy 3 trường hợp; vi phạm về tốc độ 1.058 trường hợp; cơi nới thùng xe, quá khổ, quá tải 186 trường hợp.



Các Đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc thuộc Cục kiểm tra, lập biên bản 58 trường hợp vi phạm, phạt tiền 197,4 triệu đồng, tước giấy phép lái xe 21 trường hợp; tạm giữ 2 phương tiện (gồm 40 trường hợp vi phạm tốc độ, 1 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, 2 trường hợp đi vào làn khẩn cấp).



Trên tuyến đường thủy, lực lượng của Cục và Công an các địa phương đã kiểm tra, phát hiện, xử lý 95 trường hợp vi phạm, phạt tiền 115 triệu đồng, trong đó, Thủy đoàn 1, Thủy đoàn 2 của Cục phát hiện, xử lý 9 trường hợp, phạt tiền 24,5 triệu đồng.



Trên tuyến đường sắt, lực lượng Cảnh sát giao thông Công an các địa phương đã phát hiện, xử lý 7 trường hợp vi phạm, phạt tiền 1,9 triệu đồng.



Các đơn vị thuộc Phòng Hướng dẫn và tổ chức bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường sắt, Cục Cảnh sát giao thông phối hợp với các đơn vị có liên quan, nắm tình hình trật tự, an toàn giao thông trên 3 đoàn tàu khách; kiểm tra đăng ký, đăng kiểm của 3 đầu máy, 43 toa xe; quy trình tác nghiệp của 30 nhân viên đường sắt. Qua kiểm tra, chưa phát hiện vi phạm.

Theo Vân Hoàng (TTXVN/Vietnam+)