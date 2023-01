Giải cứu bé gái 9 tuổi rơi từ tầng 2, mắc kẹt giữa khe tường 25 cm

Lực lượng chức năng đã giải cứu một bé gái 9 tuổi rơi từ tầng 2 xuống mắc kẹt tại khe tường rộng khoảng 25 cm.





Chiều 13-1, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (PCCC-CNCH), Công an tỉnh Lào Cai đã tiến hành giải cứu bé gái 9 tuổi bị kẹt giữa khe của 2 nhà xây tại phường Kim Tân, TP Lào Cai.





Cháu A. rơi từ tầng 2 xuống mắc kẹt giữa khe tường. Ảnh: Báo CAND



Trước đó, khoảng hơn 16 giờ cùng ngày, người dân phát hiện cháu bé rơi từ tầng 2 và kẹt giữa khe tường của 2 nhà số 196 và 198 đường Hàm Nghi, phường Kim Tân, TP Lào Cai. Cháu bé là P.P.A. (SN 2014, trú tại tổ 5, phường Kim Tân, TP Lào Cai).



Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC-CNCH đã chỉ đạo 20 cán bộ, chiến sĩ nhanh chóng đến hiện trường phối hợp cùng các lực lượng chức năng khẩn trương giải cứu và đảm bảo an toàn cho cháu.



Tại hiện trường, lực lượng chức năng xác định cháu bé bị kẹt tại khe giữa 2 nhà rộng khoảng 25 cm, không có lối thoát hiểm và cháu không di chuyển được. Sau gần 30 phút tiến hành khoan đục, cắt tường, các chiến sĩ đã giải cứu cháu khỏi khe nhà an toàn.



Theo cơ quan chức năng, nguyên nhân cháu A. bị mắc kẹt là khi chơi đùa trên tầng 2, cháu không may ngã xuống khe hẹp giữa 2 ngôi nhà.



Sau khi được giải cứu, cháu A. đã được đưa tới bệnh viện để kiểm tra trong tình trạng sức khỏe khá ổn định.

Theo Như Quỳnh (NLĐO)