Bị siết cổ tử vong khi chui vào chuồng bắt trăn  

Một người đàn ông 47 tuổi ở tỉnh Bình Phước chui vào chuồng nuôi trăn để bắt trăn nhưng bị con vật quấn và siết cổ tử vong.



Ngày 2/1, Công an tỉnh Bình Phước phối hợp với Công an thị xã Bình Long đang điều tra, làm rõ một vụ người đàn ông tử vong do bị trăn siết cổ khi chui vào chuồng bắt con vật này.





Con trăn siết cổ anh Ph. tử vong.



Nạn nhân là anh Đinh Thanh Ph. (47 tuổi, ngụ xã Thanh Phú, thị xã Bình Long, tỉnh Bình Phước).



Trước đó, khoảng hơn 21 giờ tối 1/1, anh Ph. cùng một người bạn đến nhà ông Nguyễn Minh Hải, ở ấp Thanh Hải, xã Thanh Lương, thị xã Bình Long để bắt con trăn được ông Hải cho về nuôi.



Anh Phương chui đầu vào chuồng làm bằng gỗ bọc lưới nhựa cứng, để bắt trăn thì bị trăn siết chặt quanh cổ, không vùng vẫy được. Phát hiện sự việc, mọi người người đứng ngoài nắm chân anh Ph. kéo ra ngoài. Do bị con trăn quấn chặt và siết mạnh nên khi kéo được anh Ph. ra khỏi chuồng thì anh này đã tử vong.



Vụ việc đang được cơ quan chức năng làm rõ.



