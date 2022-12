Trong 2 tuần, toàn quốc xử lý 19.888 trường hợp vi phạm nồng độ cồn

(GLO)- Cục Cảnh sát Giao thông cho biết, trong 2 tuần (từ 15 đến 29/11/2022), lực lượng cảnh sát giao thông toàn quốc xử lý 19.888 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, 110 trường hợp dương tính với ma túy.





Cụ thể, sau 2 tuần ra quân thực hiện cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 và các sự kiện lớn của đất nước (từ 15 đến 29/11/2022), lực lượng Cảnh sát Giao thông đã phát hiện, xử lý 130.057 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông, phạt hơn 240 tỷ đồng; tước giấy phép lái xe 22.672 trường hợp; tạm giữ 1.891 ô tô, 33.411 mô tô, 6 phương tiện thủy. So với 2 tuần liền kề trước đó, xử phạt tăng 11.000 trường hợp (9,24%).

Ảnh minh họa.



Trong đó, Cảnh sát Giao thông đã xử lý 126.789 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông đường bộ với hơn 236 tỷ đồng; tước giấy phép lái xe 22.672 trường hợp; tạm giữ 1.891 ô tô, 33.411 mô tô. Riêng trên các tuyến cao tốc, các Đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc thuộc Cục Cảnh sát Giao thông đã xử lý 1.578 trường hợp, phạt tiền hơn 6 tỷ đồng, tước giấy phép lái xe 860 trường hợp, tạm giữ 60 phương tiện.



Trong số các trường hợp vi phạm, có 19.888 trường hợp vi phạm nồng độ cồn; tăng 2.468 trường hợp (14,2%) so với cùng thời gian trước khi thực hiện cao điểm. Đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc thuộc Cục đã xử lý 36 trường hợp vi phạm nồng độ cồn.



Về vi phạm quá tải trọng, quá khổ, cơi nới thành thùng, có 5.165 trường hợp bị xử lý; tăng 1.201 trường hợp (30,3%) so với cùng thời gian trước khi thực hiện cao điểm (Đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc xử lý 15 trường hợp).



Bên cạnh đó, Cảnh sát Giao thông xử lý 20.203 trường hợp vi phạm tốc độ; tăng 3.976 trường hợp (24,5%) so với cùng thời gian trước khi thực hiện cao điểm; 110 trường hợp người điều khiển xe trên đường mà trong cơ thể có chất ma túy. Trong đó, các Đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc thuộc Cục xử lý 968 trường hợp vi phạm tốc độ; 7 trường hợp dương tính với ma túy.



Từ nay đến 5/2/2023, lực lượng cảnh sát giao thông vẫn sẽ tiếp tục tăng cường xử lý các vi phạm là nguyên nhân dẫn đến tai nạn giao thông như vi phạm tốc độ, vi phạm nồng độ cồn, ma túy khi lái xe.







HUỲNH LÊ (tổng hợp)