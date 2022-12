Thái Bình: Khởi tố thêm 4 bị can tại 4 Chi cục Dự trữ Nhà nước  

Quá trình tiếp tục mở rộng điều tra vụ án "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ" xảy ra tại Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Thái Bình và các Chi cục trực thuộc, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Thái Bình đã khởi tố thêm 4 bị can.





Đến nay, đã có tổng cộng 12 lãnh đạo, cán bộ ngành dự trữ Nhà nước ở Thái Bình bị khởi tố bị can. Ảnh: Trung Du



Sáng nay, 2.12, theo nguồn tin của phóng viên Lao Động, căn cứ kết quả điều tra mở rộng vụ án "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ" xảy ra tại Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Thái Bình và các Chi cục trực thuộc, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Thái Bình vừa ra Quyết định khởi tố bổ sung, ra Lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 4 bị can.



Những người này gồm: Phạm Thị Minh Phượng - Kế toán trưởng Chi cục Dự trữ Nhà nước huyện Vũ Thư; Phạm Thị Hà - Phụ trách Kế toán Chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực Kiến Hải (huyện Kiến Xương và Tiền Hải); Nguyễn Thị Đượm - Kế toán trưởng Chi cục Dự trữ Nhà nước huyện Hưng Hà và Nguyễn Thị Khiên - Kế toán trưởng Chi cục Dự trữ Nhà nước huyện Đông Hưng.



Sau khi các quyết định, lệnh nói trên được Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Bình phê chuẩn, cơ quan tố tụng đã tiến hành tống đạt các quyết định khởi tố, thực hiện khám xét nơi ở và nơi làm việc của các bị can, đồng thời thông báo chính thức áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú đối với các bị can kể từ hôm nay (2.12).





Bị can Lê Văn Sáu - Cục trưởng Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Thái Bình đã bị khởi tố, bắt tạm giam trước đó. Ảnh: Anh Tuấn



Trước đó, ngày 21.7, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Thái Bình đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố 8 bị can là lãnh đạo, cán bộ Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Thái Bình và các Chi cục trực thuộc về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” quy định tại Điều 356 Bộ luật Hình sự.



Trong số 8 bị can đã bị khởi tố, cơ quan điều tra thi hành Lệnh bắt 5 bị can để tạm giam đối với: Lê Văn Sáu (58 tuổi, trú phường Quang Trung, TP Thái Bình) là Cục trưởng Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Thái Bình; Vũ Văn Tại (58 tuổi, trú phường Trần Lãm, TP Thái Bình) là Phó Cục trưởng Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Thái Bình; Mai Lâm Hoàn (44 tuổi, trú phường Trần Hưng Đạo, TP Thái Bình) là Trưởng phòng Tài chính Kế toán, Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Thái Bình; Phạm Văn Dân (60 tuổi, trú xã Hòa Bình, huyện Vũ Thư) là Chi cục trưởng Chi cục Dự trữ huyện Vũ Thư và Bùi Xuân Cường (54 tuổi, trú phường Bồ Xuyên, TP Thái Bình) là Chi cục trưởng Chi cục Dự trữ huyện Đông Hưng.



Đồng thời, ra Lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú 3 bị can đối với: Đặng Huy Tuân (50 tuổi, trú xã Vũ Trung, huyện Kiến Xương) là Trưởng phòng Kỹ thuật bảo quản, Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Thái Bình; Phạm Văn Đông (55 tuổi, trú xã Tây Tiến, huyện Tiền Hải) là Chi cục trưởng Chi cục Dự trữ huyện Tiền Hải và Phạm Ngọc Nam (54 tuổi, trú xã Mê Linh, huyện Đông Hưng) là Chi cục trưởng Chi cục Dự trữ huyện Hưng Hà.



Như vậy, đến thời điểm hiện tại, đã có tổng cộng 12 đối tượng là lãnh đạo, cán bộ Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Thái Bình và các Chi cục trực thuộc bị cơ quan điều tra ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam hoặc áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú.



Theo tìm hiểu, nguyên nhân dẫn đến sự việc là bởi trong quá trình thực thi công vụ được giao phó, các đối tượng đã thông đồng, cấu kết lập khống, kê khống nhiều hồ sơ, hóa đơn, chứng từ... để hợp thức hóa, thanh quyết toán nhiều hạng mục công việc, phần việc thuộc nhiệm vụ, quyền hạn của mình, qua đó bòn rút tài sản, tiền của thuộc ngân sách Nhà nước bố trí cho hoạt động dự trữ.



Hiện, Ban Giám đốc Công an tỉnh Thái Bình đang chỉ đạo Cơ quan Cảnh sát điều tra tích cực phối hợp với các đơn vị liên quan tiếp tục mở rộng điều tra vụ án, xử lý theo quy định pháp luật.





