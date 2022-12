Tai nạn kinh hoàng giữa 5 xe ôtô, 3 người thương vong  

6 giờ 15 ngày 14-12, tại Km 53+870 quốc lộ 5, chiều đường Hà Nội - Hải Phòng (đoạn gần đối diện Công ty CP May II, TP Hải Dương, Hải Dương) xảy ra vụ tai nạn liên hoàn giữa 5 xe ôtô khiến 1 người chết, 2 người bị thương.





Vào thời điểm trên, xe ôtô đầu kéo mang BKS 15C-255.80/29R-004.49 do tài xế Đỗ Văn Giang (SN 1994, trú tại Khánh Công, huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình) điều khiển, di chuyển theo hướng Hà Nội - Hải Phòng va chạm với các xe ôtô đi cùng chiều gồm: Xe ôtô tải mang 34C-330.68 do tài xế Lê Đình Thuấn (SN 1993, trú tại xã Ninh Hải, huyện Ninh Giang) điều khiển, trên xe có bà Bùi Thị L. (SN 1970, trú tại xã Hồng Lạc, huyện Thanh Hà) ngồi ghế phụ cabin; xe ôtô đầu kéo mang BKS 15H-003.54/15R-140.97 do tài xế Phạm Công Mạnh (SN 1984, trú tại xã Đông Hưng, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình) điều khiển; và xe ôtô đầu kéo mang BKS 34H-006.63/34R-030.20 do tài xế Nguyễn Văn Luận (SN 1988, trú tại xã An Thượng, TP Hải Dương) điều khiển.





Hiện trường vụ tai nạn giao thông kinh hoàng khiến 3 người thương vong.



Vụ tai nạn kinh hoàng khiến xe 15C-255.80/29R-004.49 vắt ngang dải phân cách, xe ôtô đầu kéo 29H-804.33 kéo theo rơmoóc 15R-108.14 do tài xế Trần Văn Đông (SN 1976, trú tại xã Xuân Tân, huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định) điều khiển bị lật nghiêng cắt ngang chiều đường, đầu xe hướng Hà Nội, đuôi xe hướng Hải Phòng.



Hậu quả, 5 xe ôtô hư hỏng, bà Bùi Thị L. tử vong tại hiện trường, 2 tài xế bị thương là Lê Đình Thuấn và Phạm Công Mạnh.



Theo thông tin từ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương, lái xe Lê Đình Thuấn bị đa tổn thương, gãy xương cẳng chân phải; lái xe Phạm Công Mạnh cũng bị đa tổn thương, gãy chân trái...



Vụ tai nạn khiến các phương tiện không thể di chuyển ở cả hai chiều đường quốc lộ 5. Cảnh sát giao thông phải phân luồng, các phương tiện di chuyển theo đường gom dọc hai bên quốc lộ nên rất chậm.





Một nạn nhân trong vụ tai nạn giao thông kinh hoàng





Hiện, Công an tỉnh Hải Dương đang khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn giao thông kinh hoàng khiến 3 người thương vong này.



Theo Tr.Đức (NLĐO)