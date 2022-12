 Ông Nguyễn Viết Dũng xin thôi thành viên Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh Quảng Nam

Trước khi xảy ra vụ việc hành hung nữ nhân viên sân golf, ông Nguyễn Viết Dũng có đơn xin thôi thành viên Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh Quảng Nam với lý do sức khỏe và công việc cá nhân.





Tối 16-12, ông Nguyễn Công Thanh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Nam, cho biết thông tin ông Nguyễn Viết Dũng - Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn Đất Quảng, đại biểu HĐND tỉnh Quảng Nam - gửi đơn xin thôi tư cách đại biểu HĐND tỉnh là không đúng.



Ông Trình Minh Đức, Chánh Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh Quảng Nam, xác nhận thông tin ông Dũng đã có đơn xin thôi thành viên Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh. Theo ông Đức, ông Dũng gửi đơn trước khi kỳ họp thứ 12 HĐND tỉnh Quảng Nam khóa X diễn ra (từ ngày 7 đến 9-12). Lý do được ông Dũng đưa ra là do sức khỏe và công việc cá nhân.





Ông Nguyễn Viết Dũng phát biểu tại một kỳ họp HĐND tỉnh Quảng Nam.





"Ông Dũng có đơn xin thôi thành viên Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh chứ không phải thôi tư cách đại biểu HĐND tỉnh. Đơn ông Dũng gửi trước khi kỳ họp HĐND tỉnh diễn ra" - ông Đức cho biết. Theo ông, hiện Thường trực HĐND tỉnh chưa có ý kiến, theo quy trình phải ra kỳ họp mới quyết định việc này.



Trước đó, như Báo Người Lao Động đã thông tin, cơ quan chức năng tỉnh Quảng Nam và TP Đà Nẵng vào cuộc xác minh thông tin ông Nguyễn Viết Dũng bị tố đánh nữ nhân viên sân golf gây bức xúc dư luận.



Trong báo cáo giải trình gửi Thường trực HĐND tỉnh Quảng Nam, ông Dũng cho biết ngày 6-12, ông và một số đối tác có đến sân golf BRG Đà Nẵng để chơi golf và chị N.A.L. là nhân viên phục vụ, hướng dẫn nhóm người chơi. Tuy nhiên, do bất đồng với cách tính sổ gậy trong một hố khi đánh golf, trong lúc cự cãi, do bức xúc, thiếu kiềm chế, nóng giận nhất thời nên ông đã "xử lý vấn đề chưa đúng".



"Trong lúc cự cãi, do bức xúc, tôi đã đập cây gậy golf phát bóng sượt qua nón của chị L., hướng xuống dưới đất khiến cây gậy golf bị gãy làm đôi và bật lại, dẫn đến chị L. bị thương nhẹ phần mềm ở vùng mặt" - ông Dũng trần tình.



Ngay sau khi xảy ra sự việc, người thân của ông Dũng và những người có mặt đã đưa chị N.A.L. đi kiểm tra, thăm khám sức khỏe tại Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng. Ông Dũng cũng dặn người nhà tạo điều kiện tối đa để chị N.A.L. chụp chiếu, kiểm tra sức khỏe trong điều kiện tốt nhất và lo toàn bộ viện phí cho chị. Tới tối cùng ngày, chị N.A.L đã xuất viện trong tình trạng sức khỏe ổn định.



"Tôi và người thân đã liên hệ để xin lỗi và hỗ trợ thiệt hại về tinh thần cho chị L. Hiện nay, sức khỏe của chị L. là hoàn toàn bình thường, tâm lý tốt và đã quay trở lại làm việc"-ông Dũng cho biết.





Nữ nhân viên sân golf vào bệnh viện kiểm tra sức khỏe sau khi bị ông Dũng hành hung





Vị đại biểu HĐND tỉnh Quảng Nam này nói rằng "thật sự hối tiếc" vì hành động của mình đã gây ra cho chị L. cũng như làm ảnh hưởng đến uy tín của HĐND tỉnh Quảng Nam. Ông Dũng gửi lời xin lỗi chị L., gia đình chị và HĐND tỉnh Quảng Nam.



"Chỉ một chút nóng giận, không kiềm chế được bản thân mà tôi đã có hành động đáng trách. Tôi thành thật xin lỗi" - ông Dũng nói và cho hay hoàn toàn chịu trách nhiệm về vụ việc mà bản thân đã gây ra, xin nhận mọi hình thức xử lý theo quy định của pháp luật.



Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn Đất Quảng mong báo chí và mạng xã hội thật sự công tâm, phản ánh trung thực, khách quan vụ việc. Ông cho rằng đã có nhiều thông tin sai sự thật, bới móc, khai thác chuyện đời tư cá nhân, gia đình mình cũng như hoạt động bình thường của doanh nghiệp; "vu khống", "bịa đặt", quy chụp sự việc khi chưa có căn cứ, kết luận cụ thể từ các cơ quan chức năng.

Theo Trần Thường (NLĐO)