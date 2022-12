Kỷ luật lãnh đạo, nguyên lãnh đạo thành phố Đà Nẵng

Ngày 14/12, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh ký các quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc thi hành kỷ luật đối với một số lãnh đạo, nguyên lãnh đạo thành phố Đà Nẵng.





Ông Lê Trung Chinh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng nhiệm kỳ 2016-2021 và nhiệm kỳ 2021-2026. (Ảnh: Xuân Khu/TTXVN)



Cụ thể, tại Quyết định 1547/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ thi hành kỷ luật bằng hình thức Khiển trách đối với ông Lê Trung Chinh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng nhiệm kỳ 2016-2021 và nhiệm kỳ 2021-2026, do đã có những vi phạm, khuyết điểm trong công tác và Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã thi hành kỷ luật về đảng; thời gian thi hành kỷ luật tính từ ngày công bố Quyết định số 740/QĐ-UBKTTW ngày 26/10/2022 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương về thi hành kỷ luật đảng.



Tại Quyết định 1545/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ thi hành kỷ luật bằng hình thức Khiển trách đối với ông Huỳnh Đức Thơ, nguyên Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng nhiệm kỳ 2016-2021, do đã có những vi phạm, khuyết điểm trong công tác và Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã thi hành kỷ luật về đảng; thời gian thi hành kỷ luật tính từ ngày công bố Quyết định số 741/QĐ-UBKTTW ngày 26/10/2022 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương về thi hành kỷ luật đảng.



Tại Quyết định 1548/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ thi hành kỷ luật bằng hình thức Khiển trách đối với ông Hồ Kỳ Minh, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng nhiệm kỳ 2016-2021 và 2021-2026, do đã có những vi phạm, khuyết điểm trong công tác và Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã thi hành kỷ luật về đảng; thời gian thi hành kỷ luật tính từ ngày công bố Quyết định số 742/QĐ-UBKTTW ngày 26/10/2022 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương về thi hành kỷ luật đảng.



Tại Quyết định 1546/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ thi hành kỷ luật bằng hình thức Cảnh cáo đối với bà Ngô Thị Kim Yến, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng nhiệm kỳ 2021-2026, do đã có những vi phạm, khuyết điểm trong công tác và Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã thi hành kỷ luật về đảng; thời gian thi hành kỷ luật tính từ ngày công bố Quyết định số 743/QĐ-UBKTTW ngày 26/10/2022 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương về thi hành kỷ luật đảng.



Tại Quyết định 1544/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ thi hành kỷ luật bằng hình thức Khiển trách đối với ông Trần Văn Miên, nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng nhiệm kỳ 2016-2021, do đã có những vi phạm, khuyết điểm trong công tác và Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã thi hành kỷ luật về đảng; thời gian thi hành kỷ luật tính từ ngày công bố Quyết định số 744/QĐ-UBKTTW ngày 26/10/2022 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương về thi hành kỷ luật đảng.



Trước đó, theo kết luận của Ủy ban Kiểm tra Trung ương Kỳ họp thứ 21, Ủy ban Kiểm tra Trung ương ghi nhận, đánh giá cao nỗ lực, quyết tâm, quyết liệt của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Đà Nẵng trong công tác phòng, chống dịch, góp phần kiểm soát, đẩy lùi dịch bệnh, phục hồi, ổn định và phát triển kinh tế-xã hội.



Tuy nhiên, trong lãnh đạo, chỉ đạo, Ban Cán sự đảng Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng đã vi phạm quy chế làm việc; thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo để Ủy ban Nhân dân thành phố và một số tổ chức, cá nhân vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong mua sắm, quản lý, sử dụng sinh phẩm, hóa chất, vật tư, trang thiết bị y tế; trong quản lý, sử dụng các nguồn hỗ trợ; để xảy ra vụ án tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) của Thành phố.



Những vi phạm, khuyết điểm nêu trên có nguy cơ thất thoát lớn ngân sách nhà nước, gây dư luận bức xúc, làm giảm uy tín của cấp ủy và chính quyền thành phố.



Trách nhiệm đối với những vi phạm, khuyết điểm nêu trên thuộc về Ban Cán sự đảng Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng và các đồng chí: Lê Trung Chinh, Phó Bí thư Thành ủy, Bí thư Ban Cán sự đảng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố; Huỳnh Đức Thơ, nguyên Phó Bí thư Thành ủy, nguyên Bí thư Ban Cán sự đảng, nguyên Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố; Hồ Kỳ Minh, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Bí thư Ban Cán sự đảng, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố; Ngô Thị Kim Yến, Thành ủy viên, Ủy viên Ban Cán sự đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố, nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Giám đốc Sở Y tế; Trần Văn Miên, nguyên Thành ủy viên, nguyên Ủy viên Ban Cán sự đảng, nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố; Nguyễn Văn Phụng, Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Tài chính; Tôn Thất Thạnh, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc CDC thành phố. Liên quan đến vấn đề này còn có trách nhiệm của Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng và một số tổ chức đảng, đảng viên.



Xét nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả, nguyên nhân vi phạm; căn cứ quy định của Đảng, Ủy ban Kiểm tra Trung ương quyết định: Khiển trách Ban Cán sự đảng Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng các nhiệm kỳ 2016-2021, 2021-2026 và các đồng chí: Lê Trung Chinh, Huỳnh Đức Thơ, Hồ Kỳ Minh, Trần Văn Miên, Nguyễn Văn Phụng; Cảnh cáo đồng chí Ngô Thị Kim Yến; Khai trừ ra khỏi Đảng đồng chí Tôn Thất Thạnh.

Theo TTXVN/Vietnam+