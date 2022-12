Khởi tố vụ vận chuyển trái phép lô hàng iPhone trị giá 10 tỷ đồng  

Ngày 3-12, Công an TPHCM cho biết, đơn vị đã khởi tố vụ án hình sự vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới do Ngô Thạch Hảo (sinh năm 1992, ngụ tỉnh Long An) và đồng bọn thực hiện.





Ngô Thạch Hảo cùng tang vật



Trước đó, tối 5-10, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ (PC03), Công an TPHCM phối hợp cùng Chi cục Hải quan cửa khẩu Sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất, Công an cửa khẩu Sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất phát hiện Hảo nhập cảnh từ Singapore về có dấu hiệu nghi vấn.



Qua kiểm tra 2 kiện hàng của Hảo, lực lượng chức năng phát hiện có 246 chiếc ĐTDĐ hiệu iPhone các loại đã qua sử dụng. Hảo khai được thuê vận chuyển ĐTDĐ từ Singapore về Việt Nam với giá 2 triệu đồng/chuyến.





Hai đối tượng gồm: Linh và Việt (từ trái qua phải)



Điều tra, công an xác định Hảo cùng Trần Duy Linh (sinh năm 1996, ngụ quận 3) và Hoàng Tuấn Việt (sinh năm 1985, ngụ quận Gò Vấp) vận chuyển trái phép điện thoại từ Singapore về Việt Nam.



Ngày 10-10, lực lượng chức năng kiểm tra camera an ninh ở sân bay Tân Sơn Nhất phát hiện Linh, Việt giấu 4 kiện hành lý khác ở kho hành lý thất lạc, thu giữ 463 chiếc ĐTDD hiệu iPhone các loại. Tổng lô hàng thu giữ hơn 700 chiếc ĐTDĐ trị giá khoảng 10 tỷ đồng.



Kiểm tra nơi cư trú của Linh, Việt nhưng cả 2 đã rời khỏi địa phương, Công an đã phát thông báo truy tìm cả 2 để làm rõ vụ án. Ai biết Linh, Việt ở đâu báo cho Đội 9 Phòng PC03, Công an TPHCM để phục vụ việc điều tra.

Theo CHÍ THẠCH (SGGPO)