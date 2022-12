Khởi tố thêm 2 cựu lãnh đạo Tổng Công ty Địa ốc Sài Gòn

Liên quan đến sai phạm xảy ra tại Tổng Công ty Địa ốc Sài Gòn (Resco), đã có 8 người bị khởi tố.





Ngày 7-12, một nguồn tin cho biết Công an TP HCM vừa khởi tố bị can và khám xét nơi ở và nơi làm việc của ông Hoàng Hải Đăng (cựu Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Địa ốc Sài Gòn - TNHH MTV (Resco) và ông Nguyễn Đình Phú (cựu Tổng Giám đốc Resco) cùng về tội "Vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản gây thất thoát lãng phí".



Trước đó, ngày 3-11, VKSND TP HCM cũng phê chuẩn lệnh bắt 6 người liên quan đến sai phạm xảy ra tại Resco. Sáu bị can này gồm Nguyễn Tín Trung (6SN 1956, cựu Chủ tịch Hội đồng thành viên - HĐTV Resco); Nguyễn Phước Ngọc (SN 1963, cựu Tổng giám đốc Resco); Võ Hữu Hải (SN 1975, Kiểm soát viên Resco từ 2010 - 2016); Trần Công Đức (SN 1957, thành viên HĐTV Resco); Nguyễn Thị Thúy Hằng (SN 1958, thành viên HĐTV Resco) và Đỗ Văn Phúc (SN 1954 thành viên HĐTV Resco).



Một dự án của Resco ở quận 3, TP HCM



Ông Hoàng Hải Đăng được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Resco ngày 20-6-2016. Thời điểm này, ông kiêm nhiệm chức vụ Trưởng Phòng Kế hoạch Kinh doanh Tổng Công ty.



Đến ngày 6-7-2016, UBND TP HCM bổ nhiệm ông Nguyễn Đình Phú (Phó Tổng Giám đốc Resco) giữ chức vụ Tổng Giám đốc Resco.



Resco là doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước do UBND TP HCM quản lý, thực hiện hàng loạt dự án khu dân cư, nhà ở xã hội, chung cư thương mại, cao ốc văn phòng.



Tính đến thời điểm khởi tố, cơ quan tiến hành tố tụng tại TP HCM đã làm rõ sai phạm do chuyển nhượng 2 mặt bằng số 299/18 Lý Thường Kiệt (phường 15, quận 11), gây thiệt hại cho Nhà nước 80 tỉ đồng và mặt bằng số 682 Hồng Bàng (phường 1, quận 11), gây thiệt hại cho Nhà nước hơn 14 tỉ đồng.

