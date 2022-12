Khởi tố Giám đốc và Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh Bắc Ninh

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh đã khởi tố 6 bị can, trong đó có Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh, về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ".



Trụ sở Bảo hiểm xã hội tỉnh Bắc Ninh.



Ngày 8/12, Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đang điều tra vụ án “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ", quy định tại Điều 356 Bộ luật Hình sự 2015 xảy ra tại Bảo hiểm xã hội tỉnh Bắc Ninh.



Trong quá trình điều tra, Cơ quan điều tra đã tiến hành khởi tố 6 bị can về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ".



Các bị can gồm: Phạm Đức Cường (sinh năm 1966, khu Y Na, Kinh Bắc, thành phố Bắc Ninh; Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh Bắc Ninh); Phạm Hồng Ánh (sinh năm 1973, số 110 đường Nguyễn Đăng, Suối Hoa, thành phố Bắc Ninh; Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh Bắc Ninh); Nguyễn Quốc Hoàn (sinh năm 1968, ở Niềm Xá, Kinh Bắc, thành phố Bắc Ninh; Trưởng phòng Kế hoạch tài chính, Bảo hiểm xã hội tỉnh Bắc Ninh); Trần Xuân Trọng (sinh năm 1981 ở Xuân Ổ A, Võ Cường, thành phố Bắc Ninh; Chánh văn phòng Bảo hiểm xã hội tỉnh Bắc Ninh); Nguyễn Quang Sơn (sinh năm 1980 ở Khu 10, Đại Phúc, thành phố Bắc Ninh) và Nguyễn Hữu Khoa (sinh năm 1986 ở Đông Côi, thị trấn Hồ, Thuận Thành, Bắc Ninh).



Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh đang áp dụng biện pháp tạm giam đối với 2 bị can Phạm Đức Cường và Nguyễn Quốc Hoàn, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 4 bị can còn lại.



Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh tiếp tục điều tra làm rõ về toàn bộ hành vi phạm tội của các bị can và những người có liên quan để xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Theo PV (TTXVN/Vietnam+)