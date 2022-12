Hai địa phương tạm dừng hoạt động toàn bộ quán karaoke

(GLO)- Mới đây, do không đảm bảo các điều kiện về quy định an toàn phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, tỉnh Điện Biên và huyện Hoài Đức (Hà Nội) đã tạm dừng hoạt động của toàn bộ quán karaoke trên địa bàn.

Lâm Đồng: Phạt nặng chủ quán karaoke bị đình chỉ vẫn cố tình hoạt động

Đột kích quán karaoke, bắt 4 'con nghiện' tổ chức cho nhiều người sử dụng ma túy

Theo đó, đoàn kiểm tra về phòng cháy chữa cháy (PCCC) và cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Điện Biên đã tiến hành kiểm tra công tác PCCC tại 64 cơ sở kinh doanh karaoke trên địa bàn (trong đó có 9 cơ sở đã ngừng hoạt động). Đoàn đã yêu cầu 55 cơ sở chưa đảm bảo các điều kiện về PCCC tạm dừng hoạt động để khắc phục các tồn tại về phòng cháy chữa cháy.

Điện Biên yêu cầu toàn bộ cơ sở kinh doanh karaoke trên địa bàn tỉnh tạm dừng hoạt động để khắc phục tồn tại. Ảnh Văn Thành Chương/Báo Lao Động

Ngoài ra, Đoàn kiểm tra đã tiến hành lập 6 biên bản vi phạm, ra quyết định xử phạt 6 cơ sở vi phạm hành chính về PCCC với tổng số tiền 23,8 triệu đồng. Các cơ quan chức năng tỉnh Điện Biên sẽ kiểm tra, đánh giá và cho phép các cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke tiếp tục hoạt động trở lại.

Tương tự, từ ngày 15-8 đến 9-12, Công an huyện Hoài Đức (Hà Nội) đã phối hợp với các đơn vị tổ chức kiểm tra việc thực hiện quy định an toàn PCCC-CNCH đối với các cơ sở kinh doanh karaoke, quán bar, vũ trường trên địa bàn. Được biết, trên địa bàn huyện Hoài Đức có 127 cơ sở kinh doanh karaoke, cơ quan chức năng đã tiến hành tạm đình chỉ 115 cơ sở, đình chỉ 33 cơ sở, 12 cơ sở dừng hoạt động và thu hồi 6/40 giấy phép kinh doanh karaoke.

Trước đó, Văn phòng Chính phủ vừa ban hành công văn số 5910/VPCP-NC ngày 8-9-2022 truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính về tình hình cháy và an ninh trật tự tại các cơ sở kinh doanh karaoke. Thủ tướng yêu cầu tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, siết chặt công tác quản lý nhà nước về kinh doanh dịch vụ karaoke; tổ chức tổng kiểm tra, rà soát hoạt động kinh doanh dịch vụ karaoke trên địa bàn, xử phạt nghiêm minh, kiên quyết thu hồi giấy phép, đình chỉ hoạt động của các cơ sở không đủ điều kiện về phòng cháy, chữa cháy, đảm bảo an ninh trật tự. Thủ tướng giao UBND các tỉnh, thành phố yêu cầu 100% cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke trên địa bàn phải có lối thoát nạn thứ 2 (qua ban công, lô gia, lối lên mái, thang dây, ống tụt…); chủ động trang bị các phương tiện, thiết bị chữa cháy, có phương án xử lý tình huống cháy nổ, thoát nạn an toàn.

PHƯƠNG VI (theo Báo Dân Trí, Lao Động, baophapluat.vn, vtc.vn)