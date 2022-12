Đồng Nai: Triệt phá băng cướp có súng  

Băng cướp có súng này nhắm vào những người đi xe máy rồi bám theo, khi đến đoạn đường vắng thì áp sát dùng súng hoặc hung khí để khống chế, đe dọa cướp tài sản.





Sáng 11.12, Công an tỉnh Đồng Nai cho biết vừa triệt phá băng cướp có súng, gồm 11 nghi phạm, liên tiếp gây ra nhiều vụ cướp trên địa bàn.





Nguyễn Văn Thi, một trong hai tên cầm đầu băng cướp cùng vũ khí gây án. Ảnh: CÔNG AN ĐỒNG NAI CUNG CẤP



Theo đó, liên tiếp trong các ngày 7 - 8.12 trên địa bàn H.Trảng Bom và H.Long Thành (Đồng Nai) xảy ra 2 vụ cướp tài sản người đi đường. Thủ đoạn của các tên cướp này là dùng súng và dao tự chế đe dọa, uy hiếp bị hại để cướp tài sản.



Trước tính chất manh động, liều lĩnh của nhóm cướp, Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai đã trực tiếp chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ công an TP.Biên Hòa, H.Long Thành, Trảng Bom khẩn trương điều tra, bắt giữ.



Sau 2 ngày vào cuộc, các lực lượng của Công an tỉnh Đồng Nai đã xác định các nghi phạm và đã bắt giữ 2 kẻ cầm đầu là Nguyễn Văn Thi (25 tuổi, ngụ Cà Mau) và Hoàng Văn Tuấn (29 tuổi, ngụ Gia Lai).





Một số đối tượng trong băng cướp. Ảnh: CÔNG AN ĐỒNG NAI





Lực lượng công an đã thu giữ 1 khẩu súng kiểu Rulo ổ quay bên trong có 5 viên đạn đầu chì; 2 mã tấu, 1 rựa, 6 dụng cụ dùng để phá khóa xe, cùng nhiều vật chứng, giấy tờ và tài sản là xe mô tô, điện thoại di động...



Bước đầu các nghi phạm khai nhận ngoài việc gây ra 2 vụ cướp ở Trảng Bom và Long Thành, băng cướp này còn thực hiện 2 vụ trộm cắp xe máy trên địa bàn TP.Biên Hòa, TP.Long Khánh (đều thuộc Đồng Nai).



Sau khi cướp, các nghi phạm bán tài sản lấy tiền tiêu xài, tụ tập ăn nhậu và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Đối với khẩu súng, các nghi phạm khai đã đặt mua trên mạng xã hội.

Theo Lê Lâm (TNO)