Điều tra vụ ô tô tông 4 người đi bộ ở Hà Nội  

Lực lượng chức năng đang điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn giữa một chiếc xe ô tô và 4 người đi bộ xảy ra trên đường Lê Văn Lương.





Theo thông tin ban đầu, khoảng 23 giờ ngày 8.12, tại số 83 đường Lê Văn Lương (Q.Thanh Xuân, Hà Nội) xảy ra một vụ tai nạn giữa một chiếc ô tô biển số 30G-766xx và một nhóm người đi bộ.





Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: CTV



Theo chia sẻ của người dân tại hiện trường, trong 4 người đi bộ qua đường bị ô tô đâm phải, có 2 người bị văng ra, nằm bất tỉnh, 2 người còn lại bị nhẹ hơn.



"Gây tai nạn xong, tài xế định quay xe bỏ chạy nhưng bị một số công nhân vệ sinh môi trường giữ lại và sau đó công an đến giải quyết", nhân chứng nói.



Trao đổi với Thanh Niên, chỉ huy đội CSGT số 7 thuộc Phòng CSGT, Công an TP.Hà Nội, cho biết, vụ tai nạn khiến một người dân bị thương nhẹ. "Người này bị chệch khớp vai, những người còn lại không sao cả", chỉ huy đội CSGT số 7 nói.



Thông tin về việc tài xế xe ô tô có biểu hiện say rượu, không làm chủ được tốc độ dẫn đến tai nạn, chỉ huy đội CSGT số 7 cho hay, đơn vị vẫn đang điều tra, lãm rõ.

Theo Đình Huy (TNO)