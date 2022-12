Đà Nẵng: Cháy lớn, phong tỏa một đoạn Quốc lộ 14B để cứu hỏa  

Bất chấp mưa lớn, cột khói đen vẫn bốc lên cao hàng chục mét, bên trong phát ra nhiều tiếng nổ. Vụ cháy lớn khiến lực lượng chức năng phải tạm phong tỏa, điều tiết giao thông tuyến Quốc lộ 14B (đoạn qua Đà Nẵng) để chữa cháy.

Cháy lớn tại xã Hòa Khương, huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng





Thông tin ban đầu, khoảng 18 giờ ngày 3-12, người dân phát hiện đám cháy tại kho phế liệu của gia đình ông Nguyễn Tài (trú thôn Hương Lam, xã Hòa Khương, huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng) nên tri hô để ứng cứu, dập lửa.



Tuy nhiên, do có chứa nhiều vật liệu dễ cháy như nhựa, bao bì... nên ngọn lửa bùng phát và nhanh chóng lan rộng ra cả nhà kho với diện tích gần 1000 m2.



Chừng 10 phút sau khi vụ cháy khởi phát, ngọn lửa bốc lên ngùn ngụt. Bất chấp mưa lớn, cột khói đen vẫn bốc lên cao hàng chục mét, bên trong phát ra nhiều tiếng nổ.

Vụ cháy xảy ra tại một kho phế liệu có diện tích gần 1.000 m2, nằm cạnh Quốc lộ 14B đoạn qua xã Hòa Khương, huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng.

Người dân nhanh chóng di dời tài sản, vật dụng ra khỏi phạm vi vụ cháy

Lực lượng PCCC&CNCH có mặt tại hiện trường





Quốc lộ 14B qua khu vực cháy tạm thời bị phong tỏa để phục vụ công tác chữa cháy





Nhận tin báo, lực lượng PCCC Công an TP Đà Nẵng phối hợp cùng lực lượng địa phương có mặt tại hiện trường.



Do đám cháy lớn, các phương tiện giao thông, trong đó rất nhiều ôtô, phải dừng lại khiến hai đầu giao thông trên tuyến Quốc lộ 14B bị ách tắc từ ngã tư Hương Lam đến ngã tư Hòa Khương (xã Hòa Khương, huyện Hòa Vang). Nhiều xe máy và ôtô buộc phải quay đầu đi vào đường bê tông nông thôn để tránh đám cháy.



Lực lượng Công an xã Hòa Khương và Công an huyện Hòa Vang có mặt tại hiện trường, giăng dây phong tỏa, điều tiết giao thông qua đường vành đai phía Tây và các tuyến đường nội thôn.



Đến 21 giờ cùng ngày, khoảng 10 xe cứu hỏa cùng hàng trăm cán bộ chiến sĩ Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an TP Đà Nẵng vẫn đang tích cực khống chế ngọn lửa.



Ban đầu, vụ cháy chưa ghi nhận thiệt hại về người.

Theo Hải Định (NLĐO)