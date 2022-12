Đà Nẵng: 3 xe máy va chạm với xe bán tải, 3 người tử vong

Trên địa bàn quận Ngũ Hành Sơṇ, TP Đà Nẵng vừa xảy ra vụ tai nạn giữa xe bán tải và 3 xe máy khiến 3 người tử vong, trong đó có 1 cặp vợ chồng.

Xe mô tô hư hỏng bị hư hỏng nặng sau cú va chạm với xe bán tải. Ảnh: D.B

Tối 16-12, Công an quận Ngũ Hành Sơn cho biết đang điều tra vụ tai nạn giao thông khiến 3 người tử vong trên địa bàn.

Thông tin ban đầu, vào khoảng 17h30 ngày 16.12, xe bán tải mang BKS 43C – 256.30 do ông T.V.N ( trú huyện Duy Xuyên, Quảng Nam) điều khiển khi đang lưu thông hướng từ đường Quảng Nam - Mai Đăng Chơn (phường Hòa Quý, quận Ngũ Hành Sơn) thì bất ngờ va chạm với 3 xe mô tô đi cùng chiều mang BKS 36 B5 - 354.93 do chị V.T.H.S ( trú huyện Đại Lộc, Quảng Nam) điều khiển và xe mô tô 43 C1- 346.31 do anh N.T.K chở theo chị L.T.T.N cùng trú tại quận Hải Châu, Đà Nẵng cùng 1 xe mô tô BKS BKS 92D1-179.57 (đã rời khỏi hiện trường).

Hậu quả khiến chị S; anh K và chị N tử vong tại chỗ.

Lực lượng chức năng có mặt để xử lý vụ việc. Ảnh: D.B

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, Công an quận Ngũ Hành Sơn đã có mặt để điều tiết giao thông, điều tra nguyên nhân vụ việc.

Theo một số người dân tại hiện trường, tài xế điều khiển xe bán tải có dấu hiệu say xỉn khi xảy ra tai nạn.

Hiện tài xế xe bán tải đã được đưa về trụ sở Công an quận Ngũ Hành Sơn để tiếp tục điều tra, xử lý.