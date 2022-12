Cả nước xảy ra 11.450 vụ tai nạn giao thông trong năm 2022

(GLO)- Theo báo cáo của Cục Cảnh sát Giao thông (C08-Bộ Công an), năm 2022, cả nước có hơn 2,8 triệu trường hợp bị xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông đường bộ, phạt tiền 4.033,6 tỷ đồng; trong đó 308.508 trường hợp vi phạm nồng độ cồn (chiếm 11,01%), 1.818 trường hợp lái xe dương tính với chất ma túy (chiếm 0,06%).





Cụ thể, từ ngày 15-12-2021 đến ngày 14-12-2022, cả nước xảy ra 11.450 vụ tai nạn giao thông (đường bộ, đường thủy và đường sắt), làm chết 6.384 người, bị thương 7.804 người. So với cùng kỳ năm 2019 (thời điểm chưa có dịch Covid-19), tai nạn giao thông giảm sâu cả 3 tiêu chí, giảm 6.205 vụ (35,15%), giảm 1.245 người chết (16,32%), giảm 5.841 người bị thương (42,81%).

Ảnh minh họa.



Trong số này, đường bộ xảy ra 11.323 vụ, làm chết 6.265 người, bị thương 7.777 người, giảm 6.118 vụ (35,08%), giảm 1.211 người chết (16,2%), giảm 5.813 người bị thương (42,77%) so với cùng kỳ năm 2019.



Trong khi đó, thực hiện công tác tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm, bảo đảm trật tự an toàn giao thông, lực lượng Cảnh sát Giao thông cả nước đã xử lý trên 2,86 triệu trường hợp vi phạm (đường bộ, đường thủy và đường sắt), phạt tiền hơn 4.124 tỷ đồng, tước 388.141 giấy phép lái xe, bằng, chứng chỉ chuyên môn, tạm giữ 614.520 phương tiện các loại.



So với cùng kỳ năm 2019, giảm 1,26 triệu trường hợp vi phạm (30,6%), tiền phạt tăng 1.360 tỷ đồng (49,11%); so với năm 2021, giảm hơn 19.171 trường hợp (0,66%), tiền phạt tăng 1.316 tỷ đồng (46,86%).



Trên đường bộ, đã xử lý 2.802.454 trường hợp, phạt tiền hơn 4.033,6 tỷ đồng. Trong đó, có 308.508 trường hợp vi phạm nồng độ cồn (chiếm 11,01%); 1.818 trường hợp lái xe dương tính với chất ma túy (chiếm 0,06%); 62.643 trường hợp chở hàng quá tải (chiếm 2,24%); 7.989 trường hợp vi phạm quy định về đóng mới, hoán cải, sửa chữa phương tiện (chiếm 0,29%); 69.410 trường hợp vi phạm làn đường, phần đường (chiếm 2,48%); 359.473 trường hợp chạy quá tốc độ quy định (chiếm 12,83%).



Đáng chú ý, lực lượng Cảnh sát Giao thông toàn quốc đã phát hiện, ngăn chặn và xử lý 169 vụ với 2.836 đối tượng có hành vi điều khiển xe lạng lách, đánh võng, chạy xe thành đoàn với tốc độ cao, có dấu hiệu đua xe trái phép, gây rối trật tự công cộng.



Công an các địa phương đã khởi tố 11 vụ, 68 đối tượng (3 vụ tổ chức đua xe trái phép, 15 đối tượng; 1 vụ đua xe trái phép, 2 đối tượng; 5 vụ gây rối trật tự công cộng, 47 đối tượng; 2 vụ chống người thi hành công vụ, 2 đối tượng); xử lý hành chính 157 vụ.





HUỲNH LÊ (vietnamplus.vn; vov.vn)