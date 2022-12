Bị khởi tố vì giết rắn hổ chúa

(GLO)- Sau khi nuôi nhốt con rắn hổ chúa ở Vĩnh Phúc, Lê Thị Phương (SN 1986, thường trú tại phường Kim Giang, quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội) đã lên mạng rao bán với giá 31 triệu đồng. Trong quá trình đi giao cho khách thì bị Công an phát hiện.



Ngày 5-12, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Lâm Thao (tỉnh Phú Thọ) đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Lê Thị Phương về hành vi vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm.

Tang vật Công an huyện Lâm Thao thu giữ.



Trước đó, vào khoảng 21giờ 30 ngày 3-12, Đội Cảnh sát Điều tra tội phạm về Kinh tế và Ma túy (Công an huyện Lâm Thao) kiểm tra ô tô taxi hãng Mai Linh do anh Vũ Hồng H. điều khiển, phát hiện Lê Thị Phương (là khách đi taxi) mang theo một bình thủy tinh bên trong chứa cá thể rắn đã chết.



Đối tượng và tang vật được đưa về trụ sở để điều tra, làm rõ. Tại cơ quan công an, Lê Thị Phương khai cá thể rắn này do mình nuôi nhốt tại nhà ở phường Tiền Châu, TP. Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc nặng khoảng 10 kg.



Sau khi rao bán con rắn này trên trên mạng xã hội với giá 31 triệu đồng, Phương đã giết con rắn rồi mang đi giao cho khách. Trên đường vận chuyển bằng taxi khi qua địa bàn huyện Lâm Thao thì Phương bị Công an huyện Lâm Thao phát hiện.





HUỲNH LÊ (tổng hợp)