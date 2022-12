Bạo hành con cái, bố bị phạt 45 triệu đồng

(GLO)- Khi phát hiện con gái 11 tuổi qua nhà bác ruột chơi và ngủ lại nhưng không xin phép, ông Nguyễn Văn Thắng (34 tuổi, xã Cương Gián, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh) đã bắt con cởi hết quần áo, trói 2 tay, treo lên trần nhà rồi dùng roi đánh vào mông.

Chính quyền địa phương và người thân chăm sóc cho 2 cháu sau vụ việc xảy ra vào tháng cuối tháng 6-2022. Ảnh nguồn Báo Hà Tĩnh

Khi răn dạy con, ông Thắng đưa điện thoại cho con trai là N. quay clip và dặn không được cho ai xem. Nhưng sau đó, 2 anh em đến nhà bà ngoại chơi, mở clip cho cậu ruột xem. Người cậu này đã gửi clip cho một vài người khác.

Sau khi tiếp nhận thông tin, Công an huyện Nghi Xuân đã triệu tập ông Thắng lên làm việc. Tại Cơ quan Công an, người bố khai do các con mải chơi, không giúp đỡ bố chăm lo nhà cửa khi mẹ vắng nhà, nên lúc nóng giận và có hơi men đã gây ra hành động trên. Thắng khai nhận còn có hành vi ném cốc uống nước bằng thủy tinh vào bờ tường khiến mảnh vỡ văng vào đầu con trai gây thương tích.

Ngày 3-12, UBND tỉnh Hà Tĩnh có quyết định xử phạt 45 triệu đồng với ông Nguyễn Văn Thắng do có 2 lần thực hiện hành vi vi phạm đối với 2 người con của mình.

Cụ thể, với hành vi bạo hành con gái và làm con trai bị thương, ông Thắng bị xử phạt 30 triệu đồng. Bên cạnh đó, theo quy định tại quy định tại khoản 2, điều 55, Nghị định 144/2021/NĐ-CP, ông Thắng bị phạt 15 triệu đồng đối với hành vi buộc thành viên gia đình phải chứng kiến cảnh bạo lực.

Vấn đề cha mẹ bạo hành con cái ngày càng được xã hội quan tâm. Dù xã hội đã phát triển, hệ thống pháp luật về bảo vệ trẻ em cũng ngày càng hoàn thiện, nghiêm khắc song không thể phủ nhận vẫn còn nhiều trẻ em không an toàn ngay trong chính gia đình của mình. Trong rất nhiều hình thức bạo lực như về thể chất, tinh thân, kinh tế, tình dục thì hành vi đánh đập, ngược đãi hoặc cố ý xâm phạm sức khỏe, tính mạng của các thành viên trong gia đình ngày càng phổ biến và mức độ ngày càng nghiêm trọng.

Theo Điều 52 Nghị định 144/2021/NĐ-CP, cha mẹ có hành vi hành hạ, đánh đập con cái gây thương tích sẽ bị xử phạt 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng. Nếu sử dụng các công cụ, phương tiện hoặc các vật dụng khác gây thương tích sẽ bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng. Buộc xin lỗi công khai và chi trả toàn bộ chi phí khám bệnh, chữa bệnh.

Trường hợp khi cha thường xuyên bạo hành thể xác, đánh đập con cái hoặc đã bị xử phạt vi phạm hành chính nhưng vẫn tiếp tục tái phạm có thể bị phạt phạt cảnh cáo, phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm. Trường hợp cha có hành vi bạo lực xâm phạm thân thể, đánh đập con cái dưới 16 tuổi hoặc ngược đãi, hành hạ con cái là người khuyết tật nặng, khuyết tật đặc biệt nặng hoặc người mắc bệnh hiểm nghèo có thể bị phạt tù từ 2 năm đến 5 năm. Trường hợp nặng hơn có thể bị truy cứu về tội cố ý gây thương tích tại Điều 134 Bộ luật Hình sự 2015.

PHƯƠNG VI (theo VnExpress, Zingnews, Báo Hà Tĩnh)