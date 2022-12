4 cựu lãnh đạo phòng thuộc Sở GD-ĐT Thanh Hóa bị khai trừ Đảng

Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Thanh Hóa đã thi hành kỷ luật khai trừ ra khỏi đảng 6 đảng viên, trong đó có 4 cựu lãnh đạo phòng thuộc Sở GD-ĐT tỉnh Thanh Hóa.





Ngày 1-12, tại Kỳ họp tháng 11, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Thanh Hoá đã xem xét, quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức khai trừ ra khỏi Đảng đối với 6 đảng viên.





Những người bị bắt trong vụ án của Sở GD-ĐT tỉnh Thanh Hóa bị khai trừ ra khỏi Đảng. Ảnh: Bộ Công an



6 đảng viên bị khai trừ ra khỏi Đảng gồm: Trịnh Hữu Nghĩa, nguyên Bí thư Chi bộ, nguyên Trưởng Phòng Kế hoạch Tài chính Sở Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) tỉnh Thanh Hóa; Nguyễn Văn Phụng, nguyên Phó Bí thư Chi bộ, nguyên Phó Trưởng Phòng Kế hoạch Tài chính Sở GD-ĐT; Bùi Trí Thức, đảng viên, chuyên viên Phòng Kế hoạch Tài chính Sở GD-ĐT; Lê Thế Sơn, nguyên Bí thư Chi bộ, nguyên Giám đốc Công ty CP Sách và Thiết bị trường học thuộc Sở GD-ĐT; Vũ Thị Ninh, nguyên Kế toán trưởng Công ty CP Sách và Thiết bị trường học, đảng viên thuộc Đảng bộ Sở GD-ĐT tỉnh Thanh Hóa.



Theo thông báo của Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Thanh Hóa, 5 đảng viên trên đã có hành vi vi phạm quy định của pháp luật về bảo đảm công bằng, minh bạch trong hoạt động đấu thầu, mua sắm thiết bị giáo dục tại Sở GD-ĐT tỉnh Thanh Hóa, gây thiệt hại nghiêm trọng tài sản Nhà nước, bị Cơ quan Cảnh sát điều tra - Bộ Công an khởi tố, bắt tạm giam về tội "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng".



Ngoài ra, Đảng uỷ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh cũng quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức khai trừ ra khỏi Đảng đối với ông Lê Ngọc Phải, đảng viên thuộc Chi bộ Công ty CP Tập đoàn Miền núi, vì đã có hành vi mua bán trái phép 14 hóa đơn giá trị gia tăng không kèm theo hàng hóa, bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Thanh Hóa ra quyết định khởi tố bị can.



Liên quan tới vụ án vi phạm quy định của pháp luật về bảo đảm công bằng, minh bạch trong hoạt động đấu thầu, mua sắm thiết bị giáo dục tại Sở GD-ĐT tỉnh Thanh Hóa, tại Kỳ họp thứ 23 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã xem xét báo cáo đề nghị thi hành kỷ luật của Tỉnh ủy Thanh Hóa và nhận thấy bà Phạm Thị Hằng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Thanh Hóa đã suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, vi phạm quy định về những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương; vi phạm pháp luật trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, gây hậu quả rất nghiêm trọng, ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức đảng và cơ quan quản lý nhà nước.



Căn cứ quy định của Đảng, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị Ban Bí thư xem xét, thi hành kỷ luật bà Phạm Thị Hằng.

Theo Tuấn Minh (NLĐO)