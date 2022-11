Xe biển xanh gây tai nạn liên hoàn, tông chết nữ sinh ở Phú Quốc rồi bỏ chạy

Hai vụ tai nạn giao thông ở Phú Quốc khiến 2 người tử vong, trong đó có 1 nữ sinh. Ngoài ra, 1 nữ sinh khác cũng đang nguy kịch.





Sáng 15-11, Công an TP Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang đang khám nghiệm hiện trường 2 vụ tai nạn giao thông khiến 2 người tử vong.



Trước đó, vào khoảng 21 giờ ngày 14-11, tại TP Phú Quốc liên tiếp xảy ra 2 vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến 2 người chết và nhiều người bị thương.



Theo thông tin ban đầu, vào khoảng thời gian trên, xe ôtô mang biển xanh 68C- 0862 lưu thông trên đường Nguyễn Văn Cừ (thuộc địa phận phường An Thới, TP Phú Quốc) theo hướng An Thới – Dương Đông. Khi đến dốc tượng đài Nắm tay thì va quẹt với một xe máy làm người trên xe té bị thương.





Chiếc ôtô gây tai nạn bỏ lại hiện trường



Sau khi gây tai nạn, người điều khiển ôtô biển xanh không dừng lại, mà chạy một đoạn khoảng 200m thì tông vào 6 thùng rác bên lề đường mới dừng lại sát dải phân cách. Lúc này, thấy có người đuổi theo nên người trên xe tiếp tục lái xe bỏ chạy, đến trước cổng Trường THPT An Thới thì tông vào 2 nữ sinh đi xe máy. Cú tông mạnh khiến đầu ôtô biến dạng, 1 trong 2 nữ sinh đi trên xe máy bị thương rất nặng, sau đó đã tử vong trên đường đi cấp cứu.





Đầu xe biến dạng sau khi tông vào 2 nữ sinh





Nhiều người dân tại hiện trường cho biết sau khi gây tai nạn nghiêm trọng, lái xe biển xanh cố tình chạy tiếp đến Trường THCS An Thới mới tấp vào lề đường, xuống xe bỏ trốn.



Thông tin từ chiếc ôtô bỏ lại hiện trường cho thấy xe đã hết hạn đăng kiểm từ ngày 6-11-2019.



Xe gây tai nạn đã hết hạn đăng kiểm từ 6-11-2019



Cùng thời gian xảy ra vụ tai nạn nói trên, tại đoạn gần cầu Hùng Vương (đường Hùng Vương, phường Dương Đông) cũng đã xảy ra một vụ tai nạn nghiêm trọng làm một người đàn ông tử vong tại chỗ và một nữ sinh nguy kịch. Theo người dân chứng kiến vụ tai nạn, người đàn ông chạy xe máy với tốc độ rất nhanh đối đầu với xe máy của nữ sinh ở chiều ngược lại.



Theo DUY NHÂN (NLĐO)