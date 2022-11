Vụ sai phạm tại dự án BT Trường Chính trị Khánh Hòa: Truy tố 13 bị can là cựu lãnh đạo tỉnh, sở ngành

Các hành vi của 13 bị can đã gây thất thoát tài sản của Nhà nước tại thời điểm ngày 16-2-2016 số tiền hơn 62,6 tỉ đồng; tại thời điểm ngày 5-10-2020 số tiền là hơn 324,5 tỉ đồng.





Chiều 4-11, nguồn tin Báo Người Lao Động cho hay VKSND tỉnh Khánh Hòa đã truy tố 13 bị can trong vụ án sai phạm liên quan đến dự án BT Trường Chính trị Khánh Hòa cũ



Theo đó, cơ quan chức năng đã tống đạt cáo trạng truy tố của VKSND tỉnh Khánh Hòa đối với 13 bị can trong vụ án này, gồm:



Nguyễn Chiến Thắng - cựu chủ tịch UBND tỉnh; Lê Đức Vinh - cựu phó chủ tịch và cựu chủ tịch UBND tỉnh; Đào Công Thiên - cựu phó chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa;



Võ Tấn Thái - cựu giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài nguyên và Môi trường; Lê Văn Dẽ - cựu giám đốc Sở Xây dựng; Trần Văn Thọ - cựu phó giám đốc Sở Xây dựng (khi phạm tội là giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng dân dụng và công nghiệp tỉnh); Nguyễn Ngọc Tâm - cựu phó giám đốc Sở Tài chính, cựu phó chủ tịch thường trực Hội đồng thẩm định giá đất tỉnh, cựu chủ tịch Hội đồng định giá đất và nhà thuộc sở hữu nhà nước tỉnh; Vũ Xuân Thiềng - cựu phó giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, cựu phó chủ tịch Hội đồng thẩm định giá đất; Nguyễn Văn Nhựt - cựu phó giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Trần Quang Bửu - cựu phó giám đốc Sở Xây dựng, Trần Sỹ Quân - cựu phó cục trưởng Cục Thuế tỉnh; Lê Huy Toàn - cựu phó chủ tịch UBND TP Nha Trang và Nguyễn Ngọc Tuấn - cựu phó phòng phụ trách phòng vật giá công sản thuộc Sở Tài chính, cựu tổ trưởng tổ giúp việc của Hội đồng thẩm định giá đất tỉnh Khánh Hòa.



Các cựu lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa hầu tòa ở một vụ án khác



VKSND Khánh Hòa truy tố ra trước TAND tỉnh Khánh Hòa để xét xử 13 bị can nói trên về tội "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí" quy định tại khoản 3 Điều 219 Bộ luật Hình sự.



Theo cáo trạng, UBND tỉnh Khánh Hòa triển khai thực hiện dự án xây dựng mới Trường Chính trị tỉnh Khánh Hòa (xã Phước Đồng, TP Nha Trang) theo hình thức Hợp đồng Xây dựng – Chuyển giao (Hợp đồng BT), nguồn vốn hoàn trả cho nhà đầu tư từ khai thác quỹ đất cơ sở cũ của Trường Chính trị tỉnh tại khu đất số 1 Trần Hưng Đạo (TP Nha Trang).



Các bị can nói trên đã có các hành vi trái pháp luật trong việc: lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án; cấp Giấy chứng nhận đầu tư; thỏa thuận và điều chỉnh phương án kiến trúc làm cơ sở để thực hiện thẩm định giá đất; xác định giá đất để thanh toán giá trị đầu tư; giao đất, cho thuê đất; cấp Giấy phép xây dựng đã vi phạm rất nhiều quy định pháp luật liên quan đến đấu thầu, đất đai, xây dựng, quy hoạch....



Các hành vi của các bị can trên đã gây thất thoát tài sản của Nhà nước tại thời điểm ngày 16-2-2016 số tiền hơn 62,6 tỉ đồng; tại thời điểm ngày 5-10-2020 số tiền là hơn 324,5 tỉ đồng



Ngoài ra, bị can Đào Công Thiên, Nguyễn Ngọc Tâm còn có hành vi trái pháp luật trong việc bán tài sản Nhà nước thuộc Trường Chính trị tỉnh cũ tại khu đất số 1 Trần Hưng Đạo vi phạm quy định tại điểm a khoản 1 Điều 22, điểm a khoản 1 Điểu 23 Nghị định số 52/2009/NĐ-CP ngày 3-6-2009 đã gây thất thoát tài sản của Nhà nước với số tiền hơn 11,6 tỉ đồng.



