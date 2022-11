Truy tố cựu bí thư, chủ tịch Đồng Nai nhận hối lộ hàng chục tỉ đồng từ "Nhàn AIC"

Cơ quan tố tụng xác định để được tạo điều kiện trúng các gói thầu thiết bị y tế tại Dự án Bệnh viện Đồng Nai, cựu chủ tịch AIC Nguyễn Thị Thanh Nhàn đã hối lộ cựu bí thư Đồng Nai Trần Đình Thành, cựu chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Đinh Quốc Thái.





Ngày 24-11, theo nguồn tin, Viện Kiểm sát Nhân dân (VKSND) tối cao đã ban hành cáo trạng truy tố Nguyễn Thị Thanh Nhàn và 35 bị can trong vụ án xảy ra tại Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai, Công ty Cổ phần Tiến bộ quốc tế (Công ty AIC) và các đơn vị có liên quan.





Ba bị can Nguyễn Thị Thanh Nhàn, Trần Đình Thành và Đinh Quốc Thái (từ trái qua).



Theo đó, VKSND truy tố bị can Nguyễn Thị Thanh Nhàn, cựu chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm tổng giám đốc Công ty AIC; và Trần Mạnh Hà, phó tổng giám đốc Công ty AIC, về tội "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng" và "Đưa hối lộ".



Truy tố bị can Trần Đình Thành, cựu bí thư Tỉnh ủy tỉnh Đồng Nai; và Đinh Quốc Thái, cựu chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai, về tội "Nhận hối lộ"; bị can Phan Huy Anh Vũ, cựu giám đốc Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Đồng Nai, về tội "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng" và "Nhận hối lộ"; bị can Bồ Ngọc Thu, cựu giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai, về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ".



30 bị can còn lại bị truy tố về tội "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng" và "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng".



Theo cáo trạng, năm 2003, Nguyễn Thị Thanh Nhàn đã có quan hệ quen biết với Trần Đình Thành khi đang là Phó Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai. Đến năm 2007, trước khi UBND tỉnh Đồng Nai phê duyệt Dự án Đầu tư xây dựng Bệnh viện Đồng Nai, Nguyễn Thị Thanh Nhàn gặp và nhờ Trần Đình Thành (khi đang là Bí thư Tỉnh ủy) mời lãnh đạo UBND tỉnh, các Sở, ngành ăn trưa để giới thiệu Công ty AIC và nhờ sự quan tâm, tạo điều kiện cho công ty tham gia các dự án của tỉnh.



Sau đó, Nhàn đã nhiều lần gặp gỡ Trần Đình Thành, Đinh Quốc Thái (khi đang là Phó Chủ tịch tỉnh), Bồ Ngọc Thu (Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư), đề nghị tạo điều kiện để Công ty AIC tham gia đấu thầu và trúng các gói thầu thiết bị y tế tại Dự án Đầu tư xây dựng Bệnh viện Đồng Nai.



Năm 2010, khi Bệnh viện Đồng Nai chuẩn bị thực hiện thủ tục bổ sung vốn đầu tư thiết bị y tế chuyên môn vào dự án, Bồ Ngọc Thu báo cáo Trần Đình Thành về khó khăn trong việc bố trí nguồn vốn đầu tư thiết bị. Sau đó, Trần Đình Thành điện thoại cho Nguyễn Thị Thanh Nhàn đề nghị Nhàn giúp tỉnh Đồng Nai xin vốn Trung ương hỗ trợ cho dự án và được Nhàn đồng ý.



Đầu năm 2013, khi Bệnh viện Đồng Nai được UBND tỉnh chấp thuận cho thuê đơn vị tư vấn để điều chỉnh danh mục thiết bị y tế chuyên môn phù hợp với tình hình thực tế, bị can Nhàn chỉ đạo nhiều thuộc cấp thông đồng, móc ngoặc với chủ đầu tư, các đơn vị tư vấn, các công ty "quân xanh" để đảm bảo cho AIC được trúng thầu. Với cách thức nêu trên của Nhàn, Công ty AIC và các công ty do Công ty AIC chỉ định tham gia 16/19 gói thầu thiết bị y tế với tổng giá trị 665 tỉ đồng.



Cáo trạng xác định để được tạo điều kiện trúng các gói thầu thiết bị y tế tại Dự án Bệnh viện Đồng Nai, cựu chủ tịch AIC đã chi tiền hối lộ cho Trần Đình Thành, Đinh Quốc Thái, Phan Huy Anh Vũ tổng số 43,8 tỉ đồng. Cụ thể, bà Nhàn đã trực tiếp và chỉ đạo cấp dưới đưa hối lộ cho ông Thành 14,5 tỉ đồng, ông Thái 14,5 tỉ đồng và cựu giám đốc Sở Y tế Phan Huy Anh Vũ 14,8 tỉ đồng.

Theo Nguyễn Hưởng (NLĐO)