(GLO)- Theo Kế hoạch từ ngày 1-12, các đơn vị chức năng liên quan sẽ tăng cường công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại, vận chuyển trái phép hàng hóa qua cảng hàng không quốc tế.





Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh-Trưởng ban Chỉ đạo quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả (Ban Chỉ đạo 389 quốc gia) đã ban hành Kế hoạch tăng cường công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại, vận chuyển trái phép hàng hóa qua cảng hàng không quốc tế. Kế hoạch thực hiện từ ngày 1-12-2022 đến hết ngày 1-12-2025.



Mục đích của Kế hoạch tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, phối hợp lực lượng, bảo đảm phát hiện, xử lý kịp thời các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại, vận chuyển trái phép hàng hóa qua cảng hàng không quốc tế; hoàn thiện cơ chế, chính sách, tạo thuận lợi cho hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa nhưng vẫn đảm bảo ngăn chặn hiệu quả các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại, vận chuyển trái phép hàng hóa qua cảng hàng không quốc tế; nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của các tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động xuất cảnh, nhập cảnh, xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa qua cảng hàng không quốc tế.

Tăng cường công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại qua cảng hàng không quốc tế từ ngày 1-12-2022. Ảnh: Huy Hùng/TTXVN



Theo đó, Kế hoạch sẽ triển khai quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo 389 quốc gia về công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại, vận chuyển trái phép hàng hóa qua cảng hàng không quốc tế; nâng cao phẩm chất chính trị, đạo đức công vụ, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ, công chức làm công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại, vận chuyển trái phép hàng hóa qua cảng hàng không quốc tế; giám sát chặt chẽ hoạt động công vụ để phát hiện và phòng ngừa tiêu cực, bảo đảm các lực lượng chức năng trong sạch, vững mạnh.



Đồng thời, đầu tư trang-thiết bị hiện đại, đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại, vận chuyển trái phép hàng hóa qua cảng hàng không quốc tế, nhất là trong công tác kiểm tra, giám sát hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu để kịp thời phát hiện, xử lý các hành vi vi phạm.



Ngoài ra, các đơn vị chức năng liên quan sẽ tăng cường công tác thu thập, phân tích, xử lý thông tin, nắm chắc các tuyến, địa bàn, đối tượng, mặt hàng trọng điểm; xây dựng các phương án, kế hoạch điều tra, xác minh, đấu tranh, ngăn chặn hiệu quả, triệt phá các đường dây buôn lậu, gian lận thương mại, vận chuyển trái phép hàng hóa qua cảng hàng không quốc tế, nhất là ma túy, vũ khí, chất nổ, động vật hoang dã quý hiếm, rượu, thuốc lá điếu, xì gà, điện thoại, vàng, ngoại tệ, thuốc tân dược, thực phẩm chức năng, mỹ phẩm và hàng hóa khác có giá trị cao.



Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về chế độ, chính sách đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, hành lý đối với hành khách xuất cảnh, nhập cảnh; quyền và nghĩa vụ của các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ bưu chính, chuyển phát nhanh; nâng cao nhận thức và khuyến khích người dân tham gia tố giác các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại, vận chuyển trái phép hàng hóa qua cảng hàng không quốc tế.



Tiếp tục rà soát, hoàn thiện cơ sở pháp lý quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các lực lượng chức năng chống buôn lậu, bảo đảm phân định rõ quyền, trách nhiệm của từng lực lượng từ Trung ương đến cơ sở trong công tác phòng-chống buôn lậu, gian lận thương mại, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới nói chung và cảng hàng không quốc tế nói riêng, nhất là trách nhiệm của người đứng đầu khi để xảy ra tình hình phức tạp; hoàn thiện các quy định về quản lý nhà nước tại cảng hàng không quốc tế, về hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu, xuất cảnh, nhập cảnh, bảo đảm không để các đối tượng lợi dụng để buôn lậu, gian lận thương mại, vận chuyển trái phép hàng hóa qua cảng hàng không quốc tế…



Trong đó, Bộ Tài chính chỉ đạo lực lượng Hải quan làm tốt công tác nghiệp vụ; đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ; chủ trì, phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng trong và ngoài nước trong việc kiểm tra, kiểm soát, giám sát hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, hành lý của hành khách xuất cảnh, nhập cảnh để kịp thời phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn hiệu quả các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại, vận chuyển trái phép hàng hoá qua các cảng hàng không quốc tế; chỉ đạo lực lượng Thuế phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng trong việc trao đổi thông tin, tài liệu có liên quan đến các tổ chức có dấu hiệu vi phạm pháp luật về thuế, hóa đơn điện tử, buôn lậu, gian lận thương mại, vận chuyển trái phép hàng hóa qua cảng hàng không quốc tế khi có yêu cầu.



Cùng đó, Bộ Giao thông-Vận tải chỉ đạo các cảng vụ hàng không, đơn vị kinh doanh khai thác vận tải và dịch vụ tại các cảng hàng không quốc tế phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng trong việc giám sát, kiểm tra các hoạt động vận chuyển hành khách, hành lý của hành khách xuất cảnh, nhập cảnh, hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu tại cảng hàng không quốc tế; kịp thời thông báo khi có thông tin về hành vi buôn lậu, gian lận thương mại, vận chuyển trái phép hàng hoá qua cảng với các cơ quan chức năng, nhất là cơ quan hải quan để kịp thời tổ chức đấu tranh, ngăn chặn, xử lý theo quy định.



Về tăng cường ứng dụng công nghệ, Bộ Công an chỉ đạo các đơn vị thuộc bộ, Công an các địa phương liên quan phối hợp với các lực lượng chức năng chủ động nắm tình hình, thu thập, chia sẻ thông tin trên các tuyến, địa bàn trọng điểm và tổ chức đấu tranh, xác lập chuyên án nhằm ngăn chặn, xử lý nghiêm, kịp thời các đường dây buôn lậu, gian lận thương mại, vận chuyển trái phép hàng hóa qua các cảng hàng không quốc tế; tiếp nhận, giải quyết kịp thời tố giác, tin báo về tội phạm và các vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự do cơ quan, tổ chức, cá nhân chuyển đến theo đúng quy định của pháp luật; phối hợp chặt chẽ với lực lượng chức năng các nước có đường bay quốc tế đi, đến Việt Nam để trao đổi, chia sẻ thông tin và tổ chức phối hợp phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn, xử lý các tổ chức, cá nhân có hành vi buôn lậu, gian lận thương mại, vận chuyển trái phép hàng hóa qua các cảng hàng không quốc tế của Việt Nam.



Kế hoạch cũng nêu: Thông qua công tác đấu tranh phòng-chống buôn lậu, gian lận thương mại, vận chuyển trái phép hàng hóa qua cảng hàng không quốc tế phát hiện các phương thức, thủ đoạn mới mà các đối tượng tội phạm sử dụng, kịp thời tham mưu Ban Chỉ đạo 389 các cấp xây dựng, điều chỉnh các kế hoạch đấu tranh, ngăn chặn hiệu quả, phù hợp; phát hiện các sơ hở, thiếu sót của chính sách, pháp luật bị các đối tượng phạm tội lợi dụng hoạt động, tham mưu Ban Chỉ đạo 389 các cấp hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền xem xét sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện.



Bên cạnh đó, Bộ Công thương chỉ đạo lực lượng Quản lý thị trường chủ động thu thập, chia sẻ thông tin, làm tốt công tác nghiệp vụ, phối hợp với các lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả; tập trung vào hàng hoá vi phạm được vận chuyển qua đường hàng không quốc tế vào nội địa để có kế hoạch, phương án đấu tranh hiệu quả.



G.B