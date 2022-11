Tạm giữ hình sự tài xế lùi xe tải tông chết ba mẹ con đi xe máy

(GLO)- Bước đầu, cơ quan chức năng xác định nguyên nhân vụ tai nạn làm ba mẹ con tử vong ở Phú Yên là do tài xế xe tải lùi xe không đúng quy định, không quan sát khả năng nguy hiểm ở phía sau và không có người trợ giúp hướng dẫn lùi xe.

Liên quan vụ tai nạn lùi xe tải tông chết 3 mẹ con người đi xe máy, Thượng tá Lê Đồng Úy-Phó trưởng Công an thị xã Sông Cầu (tỉnh Phú Yên) cho biết, cơ quan này đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp và quyết định tạm giữ hình sự đối với Trần Hữu Dương (SN 1987, trú ở thôn Ia Kle, xã Ia Nan, huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai) để điều tra về hành vi "Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ".

Tài xế Trần Hữu Dương và Giấy phép lái xe hạng C

Qua điều tra ban đầu, công an nhận định Dương điều khiển xe tải chạy lùi trên Quốc lộ 1A khi đổ dốc là không đúng quy định, không quan sát khả năng nguy hiểm ở phía sau, không có người trợ giúp hướng dẫn lùi xe. Mặc dù thời điểm trên, trong ca bin tài xế xe tải này có 1 phụ xe và 1 tài xế thứ 2.

Kết quả xét nghiệm tài xế này âm tính với ma túy, không có nồng độ cồn. Dương có giấy phép lái xe hạng C do Sở GTVT tỉnh Quảng Ngãi cấp từ tháng 7-2020, giá trị đến 23-7-2025.

Ngoài ra, cơ quan chức năng xác định ô tô tải do tài xế Dương điều khiển có giấy chứng nhận đăng ký do Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Ngãi cấp ngày 20-12-2021 cho ông Mai Văn Nhạn (ngụ xã Phổ Khánh, huyện Đức Phổ, Quảng Ngãi); giấy chứng nhận kiểm định an toàn do Công ty CP Đăng kiểm dịch vụ giao thông ở Bến Tre cấp có thời hạn 2 năm.

Hiện trường vụ tai nạn

Cũng theo thông tin từ Công an thị xã Sông Cầu, Dương khai nhận điều khiển xe tải BKS 76H-013.18 từ tỉnh Quảng Ngãi đi TP. Hồ Chí Minh. Đến chiều 26-11, khi đến đoạn quốc lộ 1A qua xã Xuân Lộc (thị xã Sông Cầu) thì Dương dừng xe, vào ăn cơm tại quán ven đường.

Sau bữa ăn, Dương tiếp tục điều khiển xe tải theo hướng Nam hơn 100 m thì phát hiện bỏ quên điện thoại ở quán ăn nên dừng xe đột ngột, rồi điều khiển xe lùi lại quán để lấy điện thoại.

Do không nhìn thấy xe máy từ phía sau chạy tới nên cú lùi xe đã tông ngã, cán vào xe máy chạy cùng chiều phía sau do bà N.T.T (ngụ ở xã Vạn Bình, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa) chở theo 2 người con 6 và 17 tuổi. Hậu quả 3 mẹ con bà T. cùng xe máy bị cuốn vào gầm xe tải, cả 3 người tử vong tại chỗ.

Được biết, 3 mẹ con bà T. trước đó chạy xe máy ra Bình Định thăm con trai đang làm nghĩa vụ quân sự. Trên đường trở về nhà thì xảy ra sự việc đáng tiếc trên.

Cùng ngày, Ban An toàn Giao thông tỉnh Phú Yên đã có báo cáo gửi Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia về vụ TNGT nghiêm trọng trên.