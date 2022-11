Tạm đình chỉ điều tra vụ án liên quan tố cáo gia đình chủ tịch Tân Hiệp Phát

Do hết hạn điều tra, cần làm rõ giám định thiệt hại liên quan đến những vấn đề tố cáo, Cơ quan cảnh sát điều tra của Bộ Công an đã tạm đình chỉ vụ án liên quan đến 2 con gái của ông Trần Quí Thanh, chủ tịch Tân Hiệp Phát





Ngày 9-11, theo nguồn tin, Cơ quan cảnh sát điều tra của Bộ Công an đã ra quyết định tạm đình chỉ vụ án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" xảy ra tại TP HCM và tỉnh Đồng Nai. Vụ án có liên quan đến tố cáo 2 con gái của ông Trần Quí Thanh, chủ tịch Công ty TNHH thương mại dịch vụ Tân Hiệp Phát, có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, là các dự án bất động sản có giá trị đặc biệt lớn.





Ông chủ Tân Hiệp Phát Trần Quí Thanh cùng hai con gái Trần Uyên Phương (trái), Trần Ngọc Bích (phải). Ảnh: TNO



Được biết, lý do tạm đình chỉ được cơ quan điều tra đưa ra do hết thời hạn điều tra và cần làm rõ thêm một số nội dung liên quan đến công tác giám định. Trong đó, cơ quan điều tra yêu cầu làm rõ giám định thiệt hại liên quan đến những vấn đề bị tố cáo.



Trước đó, đầu tháng 3-2021, Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố vụ án do có đơn tố cáo của ông Lê Văn Lâm, Tổng Giám đốc Công ty CP Đầu tư và Phát triển Kim Oanh Đồng Nai, cùng một số người khác tố cáo bà Trần Uyên Phương và Trần Ngọc Bích (cùng giữ chức phó tổng giám đốc của Tân Hiệp Phát) cùng một số cá nhân thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, là các dự án bất động sản có giá trị đặc biệt lớn tại TP HCM và Đồng Nai.



Theo đơn tố cáo, một số người trong gia đình ông Thanh cùng một số người liên quan có hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, trốn thuế thông qua việc chuyển nhượng dự án, cổ phần doanh nghiệp, gây thiệt hại cho Công ty cổ phần đầu tư phát triển Kim Oanh hơn 1.000 tỉ đồng.



Trước đó, tháng 12-2020, UBND TP HCM nhận được đề nghị của Bộ Công an về việc ngăn chặn mọi biến động (giao dịch chuyển nhượng, mua, bán, cho, tặng, cầm cố, thế chấp...) và yêu cầu cung cấp toàn bộ hồ sơ, pháp lý liên quan tới 33 thửa đất tại quận Bình Tân và TP Thủ Đức đều do bà Trần Uyên Phương đứng tên. Còn tại Đồng Nai, theo yêu cầu của Bộ Công an, UBND tỉnh đã đề nghị các sở, ngành và UBND huyện Long Thành giữ nguyên hiện trạng, thủ tục pháp lý và tạm dừng mọi biến động đối với Công ty cổ phần bất động sản Minh Thành Đồng Nai và dự án khu dân cư dịch vụ theo quy hoạch tại xã An Phước, huyện Long Thành (do Công ty bất động sản Minh Thành Đồng Nai làm chủ đầu tư).



Các công ty và dự án bất động sản tại Đồng Nai này cũng liên quan trong đơn tố cáo đối với gia đình ông Trần Quí Thanh, bà Trần Uyên Phương.

Theo Nguyễn Hưởng (NLĐO)