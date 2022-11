Sẽ bổ sung thông tin "nơi sinh" vào hộ chiếu mới cho công dân Việt Nam

(GLO)- Chiều 15-11, tại phiên bế mạc, 484/485 đại biểu (chiếm 97,19% tổng số đại biểu Quốc hội) tham gia biểu quyết tán thành nội dung bổ sung thông tin “nơi sinh” vào hộ chiếu cấp cho công dân Việt Nam.

Quốc hội giao Chính phủ chỉ đạo các Bộ, ngành có liên quan sửa đổi, bổ sung văn bản quy phạm pháp luật theo thẩm quyền để triển khai thực hiện; khẩn trương nghiên cứu, trình Quốc hội xem xét, quyết định việc sửa đổi khoản 3, Điều 6 Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam, đáp ứng yêu cầu thực tiễn.

Trước đó, chiều 7-11, đại biểu Quốc hội thảo luận ở tổ về Tờ trình của Chính phủ về việc thực hiện Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam liên quan đến nơi sinh trên hộ chiếu.

Từ ngày 1-7-2022, Bộ Công an triển khai cấp hộ chiếu phổ thông mẫu mới cho công dân. Trước khi phát hành chính thức mẫu hộ chiếu mới, Bộ Công an đã phối hợp với Bộ Ngoại giao thông báo mẫu hộ chiếu mới đến cơ quan đại diện của tất cả các nước tại Việt Nam, sau 1 tháng thông báo theo quy định, không có quốc gia nào có ý kiến.

Tuy nhiên, đến ngày 27-7-2022, Cộng hòa Liên bang Đức và sau đó một số nước thông báo tạm thời dừng cấp thị thực vào hộ chiếu mẫu mới của Việt Nam,với lý do trong hộ chiếu không ghi thông tin nơi sinh của người mang hộ chiếu.

Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm nhấn mạnh: Để tháo gỡ khó khăn nêu trên, Chính phủ đã chỉ đạo Bộ Công an và các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài thực hiện in bị chú bổ sung thông tin về nơi sinh vào hộ chiếu mẫu mới cho công dân. Phía nước ngoài chấp thuận việc in bổ sung thông tin vào hộ chiếu cho công dân, tuy nhiên các nước cho biết việc chấp nhận này chỉ là tạm thời, đề nghị ta sớm bổ sung thông tin nơi sinh vào trang nhân thân, đặc biệt phía Cộng hòa Czech thông báo chỉ chấp nhận hộ chiếu Việt Nam có in bị chú thông tin nơi sinh đến hết năm 2022.

Trước tình hình trên, Chính phủ nhận thấy việc nghiên cứu bổ sung thông tin nơi sinh vào trang nhân thân trong hộ chiếu là cần thiết và cần sớm thực hiện (trước ngày 1-1-2023).

