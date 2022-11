Phú Yên: Khởi tố lãnh đạo, nhân viên Ban Quản lý rừng phòng hộ Sơn Hòa

Ngày 31/8/2021, phóng viên TTXVN phản ánh tình trạng các cánh rừng tự nhiên, có chức năng phòng hộ ở đầu nguồn sông Trà Bương, Tiểu khu 162, xã Sơn Hội, huyện Sơn Hòa bị tàn phá để lấn chiếm đất.



Bình Định: Vợ chánh án tòa án huyện lấn chiếm đất rừng phòng hộ

Thủ tướng: "Rừng không phải là cây kim mà trôi tuột đi được"

Ghi nhận cây rừng tại tiểu khu 165, xã Sơn Hội, huyện Sơn Hòa bị chặt phá, chất thành đống, chuẩn bị chuyển đi vào ngày 9/9/2022. (Ảnh: Tường Quân/TTXVN)



Ngày 2/11, Đại tá Võ Duy Tuấn, Phó Giám đốc Công an tỉnh Phú Yên xác nhận, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh vừa tống đạt quyết định khởi tố bị can đối với ông Ngô Huỳnh Lý (Phó Giám đốc Ban Quản lý rừng phòng hộ Sơn Hòa) và ông Nguyễn Canh Tuất (nhân viên Trạm Quản lý bảo vệ rừng Phước Tân (thuộc Ban Quản lý rừng phòng hộ Sơn Hòa) về về hành vi “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.”



Các quyết định trên đã được Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp phê chuẩn.



Hai bị can trên bị khởi tố do thiếu trách nhiệm trong quản lý, kiểm tra, để xảy ra vụ phá rừng quy mô lớn tại khu vực rừng phòng hộ đầu nguồn sông Trà Bương, thuộc tiểu khu 162, thôn Tân thành, xã Sơn Hội, huyện Sơn Hòa trong năm 2021.



Cùng với việc khởi tố bị can, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Phú Yên đã áp dụng biện pháp cấm ông Ngô Huỳnh Lý và ông Nguyễn Canh Tuất đi khỏi nơi cư trú.



Trước đó, ngày 31/8/2021, phóng viên TTXVN phản ánh tình trạng các cánh rừng tự nhiên, có chức năng phòng hộ ở đầu nguồn sông Trà Bương, Tiểu khu 162, xã Sơn Hội, huyện Sơn Hòa bị tàn phá để lấn chiếm đất trồng keo.



Ngày 16/9/2021, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện Sơn Hòa đã khởi tố vụ án hủy hoại rừng xảy ra tại Tiểu khu 162, thôn Tân Thành, xã Sơn Hội.



Qua điều tra ban đầu, cơ quan chức năng xác định, rừng phòng hộ đầu nguồn bị phá có diện tích khoảng 30.000m2.



Vụ việc đang được tiếp tục điều tra, làm rõ theo quy định của pháp luật.

Theo Tường Quân (TTXVN/Vietnam+)