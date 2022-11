Nữ phó chủ tịch UBND một phường ở Bình Định "mất tích" bí ẩn

Hết hạn nghỉ phép nhưng hơn 1 tháng qua, nữ phó chủ tịch UBND phường Ghềnh Ráng, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định đã không đến cơ quan làm việc theo quy định.



Chiều 14-11, một lãnh đạo UBND TP Quy Nhơn cho biết vừa chỉ đạo Chủ tịch UBND phường Ghềnh Ráng thực hiện quy trình kiểm điểm, báo cáo thành phố để xem xét xử lý kỷ luật theo quy định đối với trường hợp của bà N.T.T.H (46 tuổi, Phó Chủ tịch UBND phường này) về hành vi không đến cơ quan làm việc không lý do.





UBND phường Ghềnh Ráng - nơi bà N.T.T.H đang giữ chức vụ phó chủ tịch





Theo ông Võ Chí Thiện, Chủ tịch UBND phường Ghềnh Ráng, trước đó, bà N.T.T.H có đơn xin nghỉ phép trong vòng 15 ngày (từ ngày 15 đến 29-9) với lý do giải quyết việc gia đình. Tuy nhiên, sau khi hết phép thì bà này vẫn không đến cơ quan làm việc và cũng như không trình bày lý do bỏ nhiệm sở.



"Từ ngày 30-9 đến nay, sau khi hết phép, bà H. không đến cơ quan làm việc. Khi phường liên hệ, điện thoại bà H. khoá máy, hỏi người thân thì họ nói không biết bà H. ở đâu" - ông Thiện cho hay.



Cũng theo ông Võ Chí Thiện, thời gian qua, cơ quan chức năng tại địa phương đã nhận được đơn của một số người dân tố bà H. nợ nần không trả đúng hẹn. Liên quan đến vụ việc này, phường Ghềnh Ráng đã báo lên cơ quan cấp trên và được chỉ đạo xem xét xử lý theo quy định.



"Trước đây, công việc chỉ đạo của UBND phường Ghềnh Ráng do 1 chủ tịch và 2 phó chủ tịch chịu trách nhiệm giải quyết. Thế nhưng, bà H. không đến cơ quan làm việc, giờ chỉ có 1 chủ tịch và 1 phó chủ tịch nên công việc cuối năm rất nặng nề" - ông Thiện cho biết thêm.



Theo tìm hiểu của phóng viên, bà N.T.T.H hiện đang giữ chức Phó Chủ tịch UBND phường Ghềnh Ráng, phụ trách mảng văn hoá – xã hội.

Theo Đức Anh (NLĐO)