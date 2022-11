Lượm ve chai để trong nhà, 2 mẹ con chết thảm trong đám cháy

Chị C. thường xuyên lượm rất nhiều bọc nilon mang về nhà, nên khi xảy ra cháy, ngọn lửa lan nhanh và xuất hiện nhiều khói.





Sáng 2-11, đại diện Phòng Cảnh sát PCCC và Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh An Giang cho biết khoảng 2 giờ 30 phút cùng ngày, tại số nhà 103 Nguyễn Đình Chiểu, phường Châu Phú A, TP Châu Đốc, tỉnh An Giang, đã xảy ra vụ cháy nghiêm trọng làm hai mẹ con bị chết ngạt.





Lực lượng chức năng bảo vệ hiện trường để điều tra nguyên nhân vụ cháy.



Nhận được tin báo cháy, lực lượng Cảnh sát PCCC Công an tỉnh An Giang phối hợp các ngành chức năng TP Châu Đốc khẩn trương đến hiện trường dập lửa. 30 phút sau, đám cháy được dập tắt, đồng thời cứu được ông L.T.V. (SN 1958), còn bà T.C.C. (SN 1984) và bé T.B.Tr. (SN 2015; con bà C.) bị chết ngạt trong đám cháy.



Lối thoát hiểm bị tắt nghẽn khi ngôi nhà bị cháy.



"Trong quá trình dập lửa, chúng tôi phát hiện trong căn nhà có chứa rất nhiều bọc nilon, chai, lon... Từ đó, dẫn đến ngọn lửa cháy rất nhanh và tạo ra nhiều khói. Lối thoát hiểm trong nhà bị tắc nghẽn, không thể tiếp cận kịp thời để cứu hai mẹ con" - đại diện Phòng Cảnh sát PCCC và Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh An Giang chia sẻ.



Người dân tại đây, cho biết bà C. và con gái từ TP HCM về ở nhà ông V. được hơn bốn năm qua. Thường ngày, bà C. lượm rất nhiều bọc nilon để trong nhà. Hiện lực lượng chức năng đang khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và điều tra nguyên nhân vụ cháy.

Theo Vĩnh Kỳ (NLĐO)