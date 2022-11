Liên quan đến Việt Á, Trợ lý Phó Thủ tướng Chính phủ bị khởi tố

(GLO)- Lợi dụng vị trí công tác, ông Nguyễn Văn Trịnh-Trợ lý Phó Thủ tướng Chính phủ đã can thiệp, tác động các đơn vị, cá nhân có trách nhiệm tại Bộ Y tế để Công ty cổ phần Công nghệ Việt Á được cấp số đăng ký lưu hành kít xét nghiệm Covid-19 trái quy định.

Công ty cổ phần Công nghệ Việt Á sau đó đã tiêu thụ sản phẩm kit xét nghiệm Covid-19 tại các đơn vị, địa phương, gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng.

Ngày 30-11, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an (C03) đã ra Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam, Lệnh khám xét đối với ông Nguyễn Văn Trịnh về tội “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”, quy định tại Khoản 3 Điều 356 Bộ luật Hình sự. Hành vi của ông Nguyễn Văn Trịnh phạm tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ, quy định tại Khoản 3, Điều 356 Bộ luật Hình sự.

Liên quan đến Việt Á, Cơ quan Điều tra các cấp đã khởi tố 90 bị can liên quan, trong đó có ông Nguyễn Thanh Long-cựu Bộ trưởng Bộ Y tế và ông Chu Ngọc Anh - cựu Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ cùng nhiều lãnh đạo, cán bộ các trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh, Sở Y tế các tỉnh, thành trong cả nước.

Kết quả điều tra cho thấy, việc cấp phép đăng ký lưu hành tạm, cấp phép đăng ký lưu hành chính thức sản phẩm kit xét nghiệm Covid-19 của Bộ Y tế có sai phạm. Mặt khác, việc hiệp thương giá sản phẩm kit xét nghiệm Covid-19 với Công ty Việt Á tại Bộ Y tế có dấu hiệu sai phạm đang được cơ quan điều tra làm rõ.

Bộ Công an xác định, bị can Phan Quốc Việt-cựu Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty Việt Á đã thu lãi 4.000 tỉ đồng và chi “bôi trơn” khoảng 800 tỉ đồng.

PHƯƠNG VI (tổng hợp)