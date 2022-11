Khởi tố vụ án liên quan ngộ độc thực phẩm tập thể tại Trường Ischool Nha Trang  

Tối 23.11, một nguồn tin cho biết, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa đã ra quyết định khởi tố vụ án vi phạm các quy định về an toàn thực phẩm xảy ra tại Trường Ischool Nha Trang.



Trước đó, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa đã có văn bản gửi Sở Y tế đề nghị chỉ đạo các bệnh viện gồm: Bệnh viện Đa khoa (BVĐK) Sài Gòn - Nha Trang, Bệnh viện 22 tháng 12, BVĐK tỉnh Khánh Hòa, Bệnh viện Tâm Trí, Viện Quân y 87, Bệnh viện Vinmec và các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh rà soát, tổng hợp số liệu và cung cấp thông tin cho Cơ quan CSĐT.



Học sinh Trường Ischool đang được điều trị tại bệnh viện. Ảnh Bệnh viện cung cấp



Cơ quan CSĐT yêu cầu các cơ sở y tế lưu giữ, bảo quản tất cả mẫu máu của các bệnh nhân điều trị liên quan đến vụ ngộ độc thực phẩm (nếu có); Nhanh chóng, kịp thời cung cấp hồ sơ bệnh án và mẫu máu của các bệnh nhân cho Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa khi có yêu cầu.



Trước đó, như Thanh Niên đã thông tin, ngày 17.11, Trường Ischool Nha Trang tổ chức bữa ăn trưa cho 880 học sinh. Khoảng 5 giờ sau khi ăn, nhiều em xuất hiện các triệu chứng đau bụng, khó chịu, tiêu chảy. Đến khoảng 22 giờ cùng ngày (17.11), nhiều em học sinh xuất hiện thêm triệu chứng sốt, nôn, buồn nôn. Sau đó các em được người nhà đưa đi cấp cứu tại một số bệnh viện trên địa bàn TP.Nha Trang.



Sở Y tế Khánh Hòa cho biết, đến nay có 662 học sinh và giáo viên của Trường Ischool nhập viện do ngộ độc, trong đó có một học sinh lớp 1 tử vong.





Trường Ischool Nha Trang. Ảnh: Thế Quang



Qua xét nghiệm, Viện Pasteur Nha Trang đã phát hiện 3 loại vi khuẩn gồm: Samonella spp, Bacillus cereus và vi khuẩn E.coli trong mẫu cánh gà chiên. Ngoài ra, vi khuẩn Bacillus cereus cũng được phát hiện trong mẫu nước mắm.



Theo Viện Pasteur Nha Trang, chủng Bacillus cereus trong 2 mẫu cánh gà chiên và nước mắm là chủng sinh độc tố ly giải hồng cầu và độc tố ruột không ly giải hồng cầu.

Theo Thế Quang (TNO)