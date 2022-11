Hơn 100 cảnh sát vây ráp quán Bar "7 Bar Station"

Hơn 100 cảnh sát đã tổ chức vây ráp quán Bar "7 Bar Station" ở TP Đồng Hới (Quảng Bình), phát hiện 25 nam, nữ thanh niên dương tính với ma túy.





Ngày 25-11, Công an TP Đồng Hới (Quảng Bình) - cho biết vừa huy động gần 100 cán bộ, chiến sĩ do Đội Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy chủ trì, phối hợp với các lực lượng nghiệp vụ thuộc đơn vị này kiểm tra hành chính "7 Bar Station" và phát hiện 25 đối tượng nam, nữ dương tính với ma túy.



Cơ sở kinh doanh “7 Bar Station”



Khoảng 0 giờ 20 ngày 24-11, gần 100 cảnh sát gồm nhiều lực lượng thuộc Công an TP Đồng Hới và Phòng Kỹ thuật Hình sự - Công an tỉnh Quảng Bình đã bất ngờ kiểm tra cơ sở kinh doanh quán Bar "7 Bar Station" trên đường Phạm Văn Đồng, phường Nam Lý, TP Đồng Hới.



Thời điểm kiểm tra, quán bar đang mở nhạc cực mạnh và có khoảng 100 nam, nữ đang nghe nhạc, sử dụng rượu bia. Khi thấy sự có mặt của lực lượng công an, nhiều đối tượng đã bỏ chạy ra ngoài nhưng đều bị chặn lại.





Hiện trường kiểm tra tại cơ sở kinh doanh “7 Bar Station”.





Số nam, nữ thanh niên dương tính với chất ma túy tại Công an TP Đồng Hới.



Qua test nhanh đối với số nam, nữ có mặt tại quán Bar này, lực lượng Công an đã phát hiện 25 đối tượng dương tính với chất ma túy.



Qua đấu tranh bước đầu, các đối tượng đã thừa nhận hành vi sử dụng trái phép chất ma túy. Tại hiện trường vụ việc, lực lượng chức năng thu giữ nhiều đồ vật, dụng cụ để sử dụng ma túy.



Ngoài ra, lực lượng Công an TP Đồng Hới đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với cơ sở về các hành vi: kinh doanh hàng hóa (rượu, bia, thuốc dùng để hút shisha) không rõ nguồn gốc xuất xứ, trị giá khoảng 208 triệu đồng…

Theo HOÀNG PHÚC (NLĐO)