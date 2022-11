Hai vợ chồng tự tử, nghi do "vỡ họ"

Lãnh đạo xã Ngũ Phúc (huyện Kiến Thụy, TP Hải Phòng) cho biết công an huyện đang khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân tử vong bất thường của đôi vợ chồng liên quan đến vụ "vỡ họ".





Theo thông tin ban đầu, vào sáng 22-11, gia đình bàng hoàng phát hiện ông Phạm Đức L. (SN 1962) và vợ là bà Dương Thị Th. (SN 1965, trú tại thôn Nghi Dương, xã Ngũ Phúc) tử vong trong phòng ngủ.



Lực lượng công an khám nghiệm hiện trường.



Nhận được tin báo, Công an huyện Kiến Thụy cùng các lực lượng chức năng Công an TP Hải Phòng đã khẩn trương có mặt tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, điều tra làm rõ.



Theo lãnh đạo UBND xã Ngũ Phúc, bước đầu lực lượng chức năng xác định đôi vợ chồng này tử vong do tự tử.



Người nhà của nạn nhân cho biết ông Phạm Đức L. và bà Dương Thị T. có liên quan đến vụ "vỡ họ" nhiều tỉ đồng ở xã Ngũ Phúc do một người phụ nữ trú tại thôn Xuân Chiếng (xã Ngũ Phúc) làm "chủ họ". Hiện, người phụ nữ này đã bỏ trốn khỏi địa phương.



Người dân bàng hoàng trước cái chết của đôi vợ chồng.



Theo tìm hiểu của Báo Người Lao Động, sau khi người phụ nữ "chủ họ" đột nhiên "mất tích", khoảng hơn 160 người dân đã đến cơ quan công an trình báo về việc tham gia đóng họ (đóng hụi) cho người phụ nữ này với số tiền trên 30 tỉ đồng.



Hiện, vụ việc đang được lực lượng chức năng điều tra, làm rõ.

Theo Tr.Đức (NLĐO)