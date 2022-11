Hải Phòng: 1 người tử vong, 3 người bị thương trong vụ tai nạn giao thông

Chạy xe máy không mang biển kiểm soát với tốc độ cao, thiếu niên 16 tuổi ở Hải Phòng tử vong sau khi gây ra vụ tai nạn giao thông khiến 3 người khác bị thương.





Ngày 11.11, thông tin từ Công an Q.Lê Chân (TP.Hải Phòng) cho biết, lúc 23 giờ 30 phút ngày 10.11, tại khu vực trước cửa nhà số 1 Tôn Đức Thắng, đoạn ngã tư chợ An Dương, Q.Lê Chân (TP.Hải Phòng) xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng, khiến 4 thanh thiếu niên gặp nạn.



Cụ thể, H.C.M (16 tuổi, trú tại P.Dư Hàng Kênh, Q.Lê Chân, TP.Hải Phòng) tử vong; 3 thanh thiếu niên khác bị thương nặng, gồm: Lê Quang Minh (19 tuổi, trú tại P.Đằng Giang, Q.Ngô Quyền), P.M.L (17 tuổi, trú tại P.Sở Dầu, Q.Hồng Bàng) và Nguyễn Văn Hoàng (20 tuổi, trú tại H.Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh).





Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: CTV



Theo xác minh ban đầu, vào thời điểm trên, H.C.M điều khiển xe máy không biển số chở P.M.L chạy với tốc độ cao từ đường Tô Hiệu băng qua ngã tư chợ An Dương. Xe máy của M. lao ngược chiều sang đường Tôn Đức Thắng, đâm trúng Lê Quang Minh - người điều khiển xe máy cũng không mang biển số, chở Hoàng đang dừng đèn đỏ tại ngã tư đường, đối diện với nhà số 1.



Hậu quả, H.C.M tử vong; P.M.L, Lê Quang Minh và Hoàng bị thương nặng đang được cấp cứu tại Bệnh viện hữu nghị Việt Tiệp Hải Phòng.



Theo người dân ở khu vực ngã tư An Dương, vào thời điểm trên, đường vắng người và phương tiện, bất ngờ xuất hiện một tốp xe máy do các thanh thiếu niên không đội mũ bảo hiểm điều khiển, chạy với tốc độ rất cao, rượt đuổi nhau từ đường Tô Hiệu hướng sang đường Tôn Đức Thắng. Ngay sau khi nạn nhân gặp nạn, các đối tượng chạy xe phía sau nhanh chóng rời đi.



Hiện vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng trên được Công an Q.Lê Chân phối hợp các phòng nghiệp vụ Công an TP.Hải Phòng điều tra.

Theo GIANG LINH (TNO)