Đã bắt giữ 44 bị can liên quan tới vụ nổ súng làm 2 người chết ở Phú Quốc

Đến nay, Công an tỉnh Kiên Giang và các đơn vị nghiệp vụ ở Phú Quốc đã khởi tố, truy bắt tổng cộng 44 bị can liên quan tới vụ nổ súng giải quyết mâu thuẫn đất đai giữa 2 băng nhóm xảy ra tại xã Cửa Dương, khiến 6 người thương vong.



Nghi phạm Đoàn Thiên Long được cho là đối tượng trực tiếp nổ súng. Ảnh: Quốc Bình



Ngày 3-11, Đại tá Diệp Văn Thế, Phó Giám đốc Công an tỉnh Kiên Giang, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT, Trưởng Ban chuyên án điều tra vụ nổ súng khiến 2 người chết, 6 người bị thương ở Phú Quốc cho biết, vừa truy bắt thêm 6 bị can liên quan tới vụ việc nghiêm trọng này để điều tra 2 tội danh giết người và gây rối trật tự công cộng.



Như SGGPO đã thông tin, trưa 27-10, nhóm của Võ Văn Lương (tự Hai Lượng, 35 tuổi, quê Cà Mau) khoảng 50 người đi trên 8 ô tô (7 chỗ, 16 chỗ) tới khu vực tổ 2, ấp Bến Tràm, xã Cửa Dương để giải quyết mâu thuẫn. Người của nhóm Hai Lượng đã nổ súng khiến 6 người trong nhóm đối thủ do Khúc Văn Đoài (39 tuổi, cầm đầu) thương vong.



Sau 2 ngày xảy ra vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng, Công an tỉnh Kiên Giang đã thành lập Ban Chuyên án, huy động nhiều mũi trinh sát, tung lực lượng tiến hành truy bắt các đối tượng có liên quan.



Tính đến thời điểm này, công an đã bắt tạm giữ 44 bị can, tạm giữ 2 ô tô 7 chỗ và 16 chỗ, thu 3 khẩu súng (trong đó 1 súng nghi là súng quân dụng) 19 viên đạn, 1 con dấu giả của ấp.



Trong số 44 đối tượng bị bắt giữ có 4 đối tượng được xác định có vai trò quan trọng trong vụ án, gồm: Nguyễn Quốc Vinh (40 tuổi, ngụ ấp Hòa Đức, xã Tân Đức, huyện Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau), Nguyễn Văn Thái (tức Thái “Bus”, 34 tuổi, ngụ khu phố 4, phường An Thới, TP Phú Quốc), Bùi Đức Ngọc (30 tuổi, ngụ thôn Rúp Trung, xã Hà Thủy Nguyên, Hải Phòng); Đoàn Thiên Long (19 tuổi, ngụ phường 12, quận Tân Bình, TPHCM) – đây là đối tượng được xác định đã trực tiếp nổ súng vào nhóm đối thủ.



Về nguyên nhân dẫn tới vụ nổ súng, các bị can khai nhận nhóm của Hai Lượng được một phụ nữ (công an đang truy xét) cùng quê Cà Mau thuê đi đòi lại đất của Khúc Văn Đoài nhưng bất thành.



Được biết, Khúc Văn Đoài cũng là một đàn anh có máu mặt. Vài năm trở lại đây, Đoài mua khoảng 7 công đất (7.000m2) ở ấp Bến Tràm, xã Cửa Dương (Phú Quốc) để phân lô bán lại và cất nhà cho đàn em ở.



Khẩu súng và một số viên đạn thu giữ được tại nhà của đàn em Hai Lượng



Ban chuyên án đang tiếp tục mở rộng điều tra, truy xét, bắt giữ các đối tượng còn lại. Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Kiên Giang kêu gọi các đối tượng liên quan vụ án đến cơ quan công an gần nhất đầu thú, thành khẩn khai báo để nhận sự khoan hồng của pháp luật.



Người dân có thông tin liên quan tới các đối tượng trong vụ án có thể liên hệ số di động 0939286899, gặp Thượng úy Nguyễn Văn Thường, cán bộ Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Kiên Giang để được hướng dẫn.



Theo QUỐC BÌNH (SGGPO)