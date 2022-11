Chủ siêu xe Ferrari đụng chết người đi xe máy là nhân viên ngoại giao người nước ngoài

Quá trình xác minh, Công an TP Hà Nội đã xác định chiếc siêu xe Ferrari trong vụ va chạm với xe máy làm một người tử vong trên đường Lê Quang Đạo là của nhân viên ngoại giao nước ngoài.





Ngày 2-11, tin từ Công an TP Hà Nội cho biết cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đang điều tra về vụ tai nạn giao thông giữa siêu xe Ferrari và xe máy làm một người tử vong trên đường Lê Quang Đạo (quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội).



Chiếc siêu xe bị hư hỏng phần đầu sau vụ tai nạn.



Theo cơ quan chức năng, khoảng 5 giờ ngày 31-10, ôtô nhãn hiệu Fearri biển kiểm soát 80-346-NG-74 lưu thông trên đường Lê Quang Đạo. Khi đến trước cổng Liên đoàn Bóng đá Việt Nam, siêu xe này va chạm với xe máy do ông L.Đ.T. (SN 1964) điều khiển khiến ông T. tử vong tại chỗ. Sau khi xảy ra tai nạn, tài xế ôtô và người phụ nữ cùng đi trên xe này rời hiện trường.



Tiếp nhận thông tin, lực lượng chức năng Công an Hà Nội có mặt tổ chức bảo vệ hiện trường, tiến hành các biện pháp điều tra, xác minh theo quy định. Đến nay, tài liệu điều tra, xác minh thu thập được cho thấy thời điểm xảy ra tai nạn, siêu xe Ferrari di chuyển trên đường Lê Quang Đạo theo hướng Mễ Trì - Lê Đức Thọ. Khi đến khu vực Cổng Liên đoàn Bóng đá Việt Nam, siêu xe va chạm với xe máy đi cùng chiều phía trước làm ông L.Đ.T. tử vong.



Theo Công an TP Hà Nội, kết quả tra cứu cơ sở dữ liệu đăng ký, quản lý phương tiện cho thấy chủ sở hữu ôtô biển số 80-346-NG-74 là nhân viên ngoại giao nước ngoài.



Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP đã tiếp nhận vụ việc để điều tra làm rõ danh tính người điều khiển và chủ sở hữu hợp pháp của ôtô BKS 80-346-NG-74, đồng thời làm rõ nguyên nhân xảy ra tai nạn để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Theo Ninh Cơ (NLĐO)