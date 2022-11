Bắt xe tải chở gần 8 tấn thịt trâu, bò đông lạnh nghi nhập lậu

(GLO)- Phòng Cảnh sát Kinh tế (Công an tỉnh An Giang) cho biết, vừa phối hợp cùng các lực lượng chức năng kiểm tra, phát hiện 1 ô tô vận chuyển gần 8 tấn thịt trâu, bò đông lạnh có xuất xứ nước ngoài, trị giá hàng hóa ước tính khoảng 1,5 tỷ đồng nghi nhập lậu.





Theo đó, thực hiện tuần tra chống buôn lậu trên địa bàn huyện biên giới An Phú, khoảng 5 giờ 30 phút ngày 16-11, tổ công tác gồm: Phòng Cảnh sát Kinh tế (Công an tỉnh An Giang) phối hợp cùng với Đội Quản lý Thị trường số 4 (Cục QLTT An Giang), Trạm chăn nuôi, thú y và Công an huyện An Phú phát hiện ô tô tải 50H-018.09, do tài xế Đặng Văn Ngọc (SN 1990, trú tại huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình) điều khiển, có biểu hiện nghi vấn nên yêu cầu dừng phương tiện để kiểm tra.

Lực lượng chức năng kiểm tra hàng hóa trên xe. Ảnh: TTXVN



Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện ô tô tải đang vận chuyển trên 7.940 kg sản phẩm động vật là thịt trâu, bò đông lạnh có xuất xứ nước ngoài, trị giá hàng hóa ước tính khoảng 1,5 tỷ đồng.



Tài xế chỉ xuất trình được một số giấy tờ không phù hợp, không hợp pháp so với thực tế hàng hóa trên xe, nghi vấn số sản phẩm động trên có dấu hiệu nhập lậu.



Đội công tác đã bàn giao vụ việc cho Đội Quản lý Thị trường số 4 (Cục Quản lý Thị trường An Giang) lập biên bản tạm giữ phương tiện, tang vật cùng giấy tờ liên quan để tiếp tục xác minh làm rõ, xử lý theo quy định.









HUỲNH LÊ (tổng hợp)