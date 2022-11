Bắt nữ giám đốc trong vụ chiếm đoạt 16 tỉ của nhiều nhà đầu tư

Nguyễn Thị Lệ Nhi - Giám đốc công ty TNHH TMDV Queenlad cùng nhóm bị can bị cáo buộc đưa ra mức lợi nhuận “khủng” lên đến 14%/tháng để chiếm đoạt hơn 683.000 USD của nhiều người.



Nguyễn Thị Lệ Nhi (dấu X) bị cáo buộc có hành vi chiếm đoạt tài sản. Ảnh: BCA





Chiều 31.10, Bộ Công an cho biết Công an tỉnh Quảng Bình vừa triệt phá đường dây kêu gọi ủy thác đầu tư vào sàn FVP Trade nhằm chiếm đoạt tài sản của người dân.



Trước đó, qua nắm tình hình, đại úy Đặng Sỹ Thuyết (cán bộ Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao thuộc Công an Quảng Bình) phát hiện hoạt động kêu gọi đầu tư vào sàn FVP Trade của một số cá nhân trên địa bàn.



Sau khi xác định đây là hoạt động kêu gọi ủy thác đầu tư tiền ảo trái pháp luật có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm công nghệ cao lập chuyên án đấu tranh.



Cuối tháng 7, ban chuyên án làm rõ nhóm nghi phạm cùng trú tỉnh Quảng Bình, gồm: Nguyễn Thị Hằng (33 tuổi), Nguyễn Thị Tâm (38 tuổi), Nguyễn Hoàng Anh Tuấn (23 tuổi), Phan Thị Thanh Tâm (19 tuổi), Nguyễn Thị Lệ Nhi và Trần Thị Hà (cùng 29 tuổi).



Trong số này, Nguyễn Thị Lệ Nhi bị cáo buộc điều hành văn phòng FVP Trade Quảng Bình. Khi khám xét, cơ quan chức năng thu giữ 99 giấy nộp tiền mặt, nhiều sổ tay, điện thoại, máy tính và tài liệu liên quan đến hoạt động của văn phòng FVP Trade.



Theo cơ quan chức năng, lợi dụng sự kém hiểu biết về công nghệ, về thị trường chứng khoán và hám lợi của nhiều người, nhóm nghi phạm đã kêu gọi hàng trăm người nộp tiền đầu tư.



Ngoài cam kết đưa ra mức lợi nhuận “khủng” lên đến 14%/tháng, các nghi phạm còn tung quảng cáo như sàn FVP Trade được cấp giấy phép ASIC của Australia, FCA của Anh.



Đường dây trên hoạt động chặt chẽ, kín đáo và có sự phân công nhiệm vụ rõ ràng. Địa điểm hoạt động đặt biển hiệu Công ty TNHH TMDV Queenland nhằm che giấu sự phát hiện của cơ quan chức năng.



Kết quả điều tra cũng cho thấy các nghi phạm trả tiền hoa hồng đều đặn, có hoa hồng cho người giới thiệu nên số lượng người dân đầu tư nhiều. Có những nạn nhân không biết mình bị “lùa gà”, mà còn vận động, kêu gọi, giới thiệu cho nhiều người khác tham gia.



Công an Quảng Bình bước đầu xác định hệ thống FVP Trade tại địa phương này có 225 tài khoản hoạt động trái pháp luật. Với những thủ đoạn trên, nhóm nghi phạm đã chiếm đoạt tổng số tiền 683.500 USD (đồng tiền quy định trên hệ thống, tương đương hơn 16 tỉ đồng).



Hiện Công an tỉnh Quảng Bình đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Thị Lệ Nhi về hành vi "Sử dụng mạng máy tính, viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản".



5 người còn lại tiếp tục bị điều tra vai trò liên quan đến vụ án.



Theo Quang Việt (LĐO)

https://laodong.vn/phap-luat/bat-nu-giam-doc-trong-vu-chiem-doat-16-ti-cua-nhieu-nha-dau-tu-1111306.ldo