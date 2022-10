Vụ sập bãi thải khai thác titan làm 4 người bị vùi lấp: Tìm thấy thi thể nạn nhân thứ 2

Lực lượng tìm kiếm phát hiện thi thể công nhân thứ 2 nổi trên mặt nước tại khu vực xảy ra sự cố sụp bãi thải khai thác titan của Công ty TNHH Tân Quang Cường (Bình Thuận). Hiện vẫn còn 2 người đang mất tích.



Sáng 17-10, đại diện Công ty TNHH Tân Quang Cường (xã Thuận Quý, huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận) xác nhận vào khoảng 7 giờ sáng cùng ngày, lực lượng tìm kiếm đã phát hiện thi thể công nhân thứ 2 bị mất tích trong vụ sụp bãi thải sau tuyển quặng titan xảy ra vào hôm 15-10.



Nạn nhân thứ 2 được tìm thấy là anh N.V.T. (30 tuổi, ngụ tỉnh Bình Định). Vào thời điểm trên, lực lượng tìm kiếm phát hiện thi thể anh T. nối lên trong một hồ nước, thuộc khu vực xảy ra sự cố sụp bãi thải sau tuyển quặng titan của Công ty TNHH Tân Quang Cường.



Hiện ngành chức năng địa phương vẫn đang bảo vệ hiện trường, đồng thời hoàn tất các thủ tục để bàn giao thi thể anh T. cho gia đình lo hậu sự.



Khu vực xảy ra sự cố sụp bãi thải sau tuyển quặng titan ở Bình Thuận khiến 4 người bị vùi lấp. Ảnh: NGUYỄN TIẾN



Như vậy, vụ sụp bãi thải khai thác titan vẫn còn 2 nạn nhân đang mất tích là H.T.P. (46 tuổi) và N.V.N. (30 tuổi, cùng quê tỉnh Bình Thuận).



Như Báo SGGP đã thông tin, chiều tối 15-10, nhóm công nhân 5 người đang hút chất thải sau khai thác quặng titan thì bất ngờ xảy ra sạt lở, 4 người bị kéo xuống bãi thải mất tích, 1 người may mắn thoát thân.



Ngay khi xảy ra sự việc, ngành chức năng địa phương cùng phía công ty để xảy ra sự cố đã huy động hàng chục cán bộ, chiến sĩ, công nhân,… cùng gần 20 phương tiên cơ giới tham gia tìm kiếm 4 công nhân gặp nạn.



Đến khoảng tối cùng ngày, lực lượng đã tìm được thi thể công nhân B.Q.T. (36 tuổi, ngụ tỉnh Phú Thọ). Trong ngày 16-10, nhiều phương tiện, nhân lực tiếp tục được tăng cường để tìm kiếm 3 nạn nhân mất tích còn lại. Tuy nhiên, do lượng đất, cát sụp xuống rất lớn nên việc tìm kiếm gặp rất nhiều khó khăn.



Theo điều tra ban đầu của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Hàm Thuận Nam, nhằm nhanh chóng trả lại mặt bằng để thi công dự án đường ven biển, Công ty TNHH Tân Quang Cường có kế hoạch di chuyển cát từ bãi thải sau tuyển quặng titan đến vị trí khác bằng phương pháp bơm nước theo hệ thống ống dẫn. Trong quá trình các công nhân đang làm việc thì bãi thải bất ngờ bị sụp từ độ cao 20m xuống vùi lấp 4 công nhân.



Cơ quan điều tra yêu cầu Công ty TNHH Tân Quang Cường báo cáo rõ nội dung, diễn biến sự việc. Đồng thời cung cấp toàn bộ hồ sơ, tài liệu liên quan đến việc khai thác, hoạt động của công ty để phục vụ công tác điều tra.

Theo NGUYỄN TIẾN (SGGPO)