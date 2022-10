Vụ cháy quán karaoke 32 người chết: Một công ty bảo hiểm trả 2,4 tỉ đồng cho 1 nạn nhân

Thời điểm cháy quán karaoke An Phú, khách hàng của công ty bảo hiểm mới đóng số tiền 120 triệu đồng.





Ngày 23-10, trao đổi với Báo Người Lao động, một giám đốc công ty bảo hiểm trên địa bàn tỉnh Bình Dương cho biết đơn vị này vừa chi trả 2,4 tỉ đồng cho gia đình anh N.C.V (37 tuổi, ngụ TP Thủ Dầu Một, Bình Dương). Anh N.C.V. là nạn nhân trong vụ cháy xảy ra tại quán karaoke An Phú khiến 32 người chết.





Hiện trường vụ cháy quán karaoke An Phú.



Theo vị giám đốc này, anh N.C.V là khách hàng đã tham gia bảo hiểm vào tháng 6-2020, thời điểm cháy quán karaoke An Phú, người này mới chỉ đóng số tiền 120 triệu đồng.



"Khách hàng là chủ doanh nghiệp đang đi tiếp khách thì không may xảy ra tai nạn. Công ty làm hồ sơ từ phía gia đình, bổ sung hồ sơ từ phía cơ quan công an và chỉ sau 2 ngày đã giải quyết luôn số tiền 2,4 tỉ đồng"- vị này thông tin thêm.



Trước đó, như Báo Người Lao Động đã đưa tin, tối 6-9 xảy ra vụ cháy ở quán karaoke An Phú (phường An Phú, TP Thuận An, Bình Dương) khiến 32 người tử vong.



Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam chủ quán karaoke. Đồng thời, quyết định khởi tố vụ án hình sự "thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng" và khởi tố bị can đối với 2 cán bộ công an đội Cảnh sát PCCC và CNCH Công an TP Thuận An.



Hiện vụ cháy quán karaoke An Phú đang tiếp tục được Công an tỉnh Bình Dương mở rộng điều tra, làm rõ.

Theo Thảo Nguyễn (NLĐO)