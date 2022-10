Trung tướng Tô Ân Xô: Ông Phạm Nhật Vượng không nằm trong danh sách cấm xuất cảnh

Trung tướng Tô Ân Xô chiều 29-10 khẳng định ông Phạm Nhật Vượng không nằm trong danh sách cấm xuất cảnh và hoạt động của VinGroup ổn định, bình thường.

Chiều 29-10, tại cuộc học báo Chính phủ thường kỳ tháng 10-2022, báo chí đã đặt câu hỏi tới Bộ Công an về kết quả điều tra điều tra bước đầu liên quan Công ty An Đông, cũng như việc xử lý tình trạng tung tin thất thiệt.

Trả lời báo chí, Trung tướng Tô Ân Xô, Chánh Văn phòng Bộ Công an kiêm Người phát ngôn Bộ Công an, cho biết vụ án xảy ra tại Công ty An Đông với bị can là Trương Mỹ Lan và đồng phạm là vụ án rất khó. Tham gia ban chuyên án là những cán bộ rất bản lĩnh, nhiều kinh nghiệm trận mạc.

"Ban chuyên án đã cân nhắc rất kỹ lưỡng các yếu tố để có những phương án, đối sách phù hợp, xử lý đúng người, đúng tội" - Trung tướng Tô Ân Xô cho hay.

Trung tướng Tô Ân Xô trả lời báo chí ngày 29-10.

Đại diện Bộ Công an nhấn mạnh việc khởi tố vụ án, khởi tố bị can thể hiện tính thượng tôn pháp luật, đảm bảo pháp luật được thực hiện nghiêm minh, đảm bảo thị trường trái phiếu, chứng khoán, tài chính ngân hàng hoạt động lành mạnh, ổn định, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của nhà đầu tư.

"Trong quá trình tố tụng, với quyết tâm của lực lượng thực thi pháp luật thì bản chất của vụ việc sẽ được làm rõ, công lý sẽ được thực thi, không có yếu tố hình sự hoá các quan hệ kinh tế" - Người phát ngôn Bộ Công an nhấn mạnh.

Theo Trung tướng Tô Ân Xô, sau khi khởi tố vụ án này, có tình trạng tung tin thất thiệt, sai sự thật, làm hoang mang dư luận, ảnh hưởng đến thị trường chứng khoán, ảnh hưởng đến hoạt động của các doanh nghiệp.

Trung tướng Tô Ân Xô cho hay trong 10 tháng đầu năm, Bộ Công an đã khởi tố và điều tra 572 vụ án phạm tội trên không gian mạng, tăng 144% so với cùng kỳ. Cơ quan công an đã khởi tố 63 vụ với 68 bị can, xử phạt hành chính 455 đối tượng; gọi hỏi răn đe khoảng 1.500 đối tượng về các hành vi tung tin thất thiệt.

Đại diện Bộ Công an khẳng định thời gian tới lực lượng chức năng sẽ tiếp tục xử lý các vụ việc đăng tin sai sự thật, tung tin thất thiệt làm ảnh hưởng đến sự phát triển của nền kinh tế. "Những thông tin sai trái vừa qua đã làm ảnh hưởng rất lớn tới hoạt động của các doanh nghiệp"- ông Tô Ân Xô nói.

Chánh Văn phòng Bộ Công an kiêm Người phát ngôn Bộ Công an cũng nhấn mạnh hầu hết các doanh nghiệp lớn của chúng ta hiện nay đều đang hoạt động ổn định và bình thường. "Ví dụ đến giờ phút này, tôi khẳng định ông Phạm Nhật Vượng không nằm trong danh sách cấm xuất cảnh và hoạt động của VinGroup ổn định, bình thường. VinGroup là một trong những doanh nghiệp đóng thuế rất lớn cho Nhà nước" - Trung tướng Tô Ân Xô khẳng định.

Theo đại diện Bộ Công an, chúng ta nên có trách nhiệm bảo vệ các hoạt động bình thường, tôn trọng pháp luật, hạn chế việc tung tin sai trái, thất thiệt làm ảnh hưởng tới hoạt động của các doanh nghiệp làm ăn chân chính, ảnh hưởng tới nền kinh tế.