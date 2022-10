Quảng Ngãi: Tai nạn giao thông trên đường tránh QL1A, 3 người bị thương

Đang lưu thông trên đường tránh QL1A, đoạn thuộc thôn Lương Nông Bắc, xã Đức Thạnh, H.Mộ Đức (Quảng Ngãi), xe ô tô con bất ngờ va chạm với xe tải sau đó tông vào một xe khác khiến 3 người bị thương.





Ngày 24.10, thượng tá Vũ Thanh Giang, Phó trưởng phòng CSGT, Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết: Vào khoảng 19 giờ 30 ngày 23.10, trên tuyến đường tránh QL1A thuộc thôn Lương Nông Bắc, xã Đức Thạnh, H.Mộ Đức (Quảng Ngãi), xe ô tô BS 76A - 150.57 do ông Đỗ Văn Thảo (42 tuổi, trú TP.Quảng Ngãi) điều khiển lưu thông theo hướng bắc - nam, đã bất ngờ va chạm với xe ô tô tải BS 35C - 039.41 do ông Trần Minh Đức (39 tuổi, trú Ninh Bình) điều khiển lưu thông theo hướng nam - bắc.



Hiện trường vụ tai nạn giao thông. Ảnh: Hải Phong



Cú va chạm khiến ô tô 76A - 150.57 lạc tay lái di chuyển trên đường khoảng 50 m rồi va vào xe ô tô BS 30H - 099.06 do ông Hoàng Nghĩa Tú (32 tuổi, trú TP.Hà Nội) điều khiển lưu thông theo chiều ngược lại.



Hậu quả, 2 ô tô 76A -150.57 và 30H - 099.06 bị hư hỏng nặng, ông Thảo và 2 người khác bị thương, được người dân và cơ quan chức năng đưa đi cấp cứu.





Vụ tại nạn giao thông làm 3 người bị thương. Ảnh: Hải Phong



"Sau khi tai nạn xảy ra, lực lượng chức năng đã phong tỏa hiện trường, điều tiết giao thông và đưa người bị thương đi cấp cứu. Sau đó, các phương tiện đã lưu thông trở lại bình thường trên tuyến đường tránh QL1A", thượng tá Giang cho biết thêm.



Hiện nguyên nhân xảy ra vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Theo Hải Phong-Phạm Anh (TNO)