Quảng Nam: Cháy ở bến tàu du lịch Cửa Đại, di dời hơn 30 tàu thuyền

Lực lượng cứu hộ Quảng Nam vừa dập lửa tại khu vực bến thuyền du lịch Cửa Đại, ngăn chặn ngọn lửa lây lan ra diện rộng, vừa hướng dẫn để hơn 30 phương tiện thủy thoát khỏi khu vực hỏa hoạn.



Cháy tàu cá ở Quảng Ngãi, thiệt hại gần 4 tỷ đồng

Hiện trường vụ cháy. (Ảnh: Đoàn Hữu Trung/TTXVN)





Trung tá Nguyễn Hoang, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Cửa Đại (thành phố Hội An, Quảng Nam), cho biết sáng 10/10, Đồn phối hợp với lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ - Công an tỉnh Quảng Nam, cùng lực lượng tại chỗ đã di chuyển hơn 30 ca nô, tàu, thuyền ra khỏi khu vực cháy đến nơi an toàn, đồng thời khống chế không để cháy lan ra diện rộng.



Theo Trung tá Nguyễn Hoang, lúc 3 giờ 40 phút, ngày 10/10, nhận được tin báo của quần chúng, tại khu vực bến thuyền du lịch Cửa Đại, phường Cửa Đại, thành phố Hội An, xảy ra vụ hỏa hoạn nghiêm trọng. Khu vực này có hơn 40 tàu, thuyền, canô neo đậu san sát, khả năng cháy lan rất cao.



Ngay sau khi nhận được tin báo, Đồn Biên phòng Cửa Đại lập tức huy động hơn 30 cán bộ, chiến sỹ và 2 canô cao tốc cơ động phối hợp cùng các lực lượng đến hiện trường. Lực lượng cứu hộ vừa dập lửa, ngăn chặn ngọn lửa lây lan ra diện rộng, vừa hướng dẫn để hơn 30 phương tiện thủy thoát khỏi khu vực hỏa hoạn.



Các tàu gỗ chuyên làm nghề chở khách du lịch lặn biển có nhiều bình ôxy phát nổ và gặp gió to nên công tác chữa cháy gặp nhiều khó khăn.



Vụ cháy khiến 3 tàu vỏ gỗ của Công ty Hải Bàn và Công ty Lặn Biển; 5 canô của các Công ty Ngân Hà, Đảo Nhớ và Phú Lộc bị cháy rụi, không còn khả năng sửa chữa.



Theo thống kê sơ bộ, đến 8 giờ 30 phút ngày 10/10, không có thiệt hại về người.



Sáng nay, Thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam đã có mặt tại hiện trường để chỉ đạo công tác khám nghiệm hiện trường, xác định nguyện nhân vụ hỏa hoạn.

Theo Đoàn Hữu Trung (TTXVN/Vietnam+)