Phú Quốc: Cứu hộ kịp thời 6 tàu cá bị sóng đánh dạt vào bờ

Sáng 23-10, lãnh đạo Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng An Thới (Phú Quốc, Kiên Giang) cho biết đang huy động lực lượng hỗ trợ ngư dân kéo những chiếc tàu cá bị sóng đánh dạt vào bờ từ tối 22-10.



Xuyên đêm cứu 4 thuyền viên Bình Định gặp nạn

Tàu cá bị sóng đánh dạt vào bờ đã được kéo ra vùng biển an toàn. Ảnh: CTV





Theo Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng An Thới, mùa này ở khu vực bãi Xếp Lớn hay có sóng lớn nên ngư dân thường di chuyển tàu cá của mình đến neo đậu ở vị trí an toàn hơn. Khoảng 19 giờ ngày 22-10, một số tàu cá của ngư dân chưa di dời kịp đã bị sóng đánh dạt vào bờ. Đây đều là các tàu loại nhỏ, tải trọng chỉ từ 3-5 tấn dùng để câu mực quanh đảo Phú Quốc.



Nhận được tin báo, Ban Chỉ huy Đồn Biên phòng cửa khẩu An Thới đã cử tổ công tác gồm 10 cán bộ phối hợp với chính quyền địa phương và người dân tiến hành cứu hộ, cứu nạn. Lực lượng cứu hộ đã nhanh chóng tiếp cận, di chuyển người ra khỏi nơi nguy hiểm và kéo các tàu tới khu vực an toàn. Do sóng lớn nên việc ứng cứu gặp rất nhiều khó khăn.



Đến 21 giờ cùng ngày, có 6 tàu bị sóng đánh dạt vào bờ, một ca nô chuyên chở khách du lịch đang neo đậu bị sóng đánh gãy làm đôi. Vụ việc không ghi nhận thiệt hại về người.

Theo QUỐC BÌNH (SGGPO)