Nghệ An bầu bổ sung 2 Phó Chủ tịch UBND tỉnh

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nghệ An Thái Thanh Quý và Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An tặng hoa chúc mừng đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh, các Ủy viên UBND tỉnh được HĐND tỉnh bầu. Ảnh: Thành Duy/Báo Nghệ An