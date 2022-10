Làm rõ nguồn tiền các đối tượng trong "vùng ngắm" như vụ Việt Á, Tân Hoàng Minh

(GLO)- Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đề nghị tập trung chỉ đạo kết thúc điều tra 16 vụ án, kết thúc xác minh, xử lý 40 vụ việc; truy tố 20 vụ án; xét xử sơ thẩm 22 vụ án, xét xử phúc thẩm 1 vụ án theo kế hoạch của Ban chỉ đạo.

Theo trung tướng Tô Ân Xô, Chánh văn phòng Bộ Công an, với các vụ án kinh tế như Việt Á, Tân Hoàng Minh..., trong quá trình tố tụng sẽ điều tra, xác minh làm rõ nguồn tiền của các đối tượng trong “vùng ngắm”.

Trung tướng Tô Ân Xô, Chánh văn phòng kiêm người phát ngôn Bộ Công an

Trao đổi với báo chí tại họp báo thường kỳ Chính phủ tháng 9 diễn ra chiều 1-10, trung tướng Tô Ân Xô, Chánh văn phòng kiêm người phát ngôn Bộ Công an, cho biết với các vụ án thuộc diện Ban chỉ đạo Trung ương về phòng-chống tham nhũng, tiêu cực theo dõi, chỉ đạo, Bộ Công an đang quyết liệt khẩn trương điều tra theo đúng quy định của pháp luật, với quan điểm thượng tôn pháp luật, không bỏ lọt tội phạm, không làm oan người ngay; xử lý một vụ thì cảnh tỉnh một vùng, một lĩnh vực và đang làm không ngừng nghỉ.

Theo ông Xô, với vụ Việt Á đã khởi tố, áp dụng các biện pháp ngăn chặn với 28 bị can; vụ án xảy ra tại Cục Lãnh sự (liên quan đến chuyến bay giải cứu) 21 bị can; vụ Tân Hoàng Minh là 7 bị can. Bộ Công an vẫn tiếp tục mở rộng điều tra trong thời gian tới.

Những vụ án trên phần lớn là các vụ án kinh tế, vì thế trong quá trình tố tụng, Bộ Công an rất chú trọng việc điều tra xác minh để làm rõ nguồn tiền, nguồn tài chính của các đối tượng trong vùng ngắm. Số tiền này sẽ được phong tỏa, kê biên đảm bảo nguồn tiền của người dân và nhà nước.

Phan Quốc Việt (trái) - Tổng giám đốc Công ty Việt Á, cùng các bị can trong vụ án. Ảnh: Bộ Công an

Ông Xô cho hay: “Vụ Tân Hoàng Minh đã phong tỏa kê biên 4.000 tỷ đồng. Vụ án tại Bệnh viện đa khoa Đồng Nai thiệt hại 150 tỷ, nhưng số tiền phong tỏa kê biên hơn 1.000 tỷ đồng. Đây là điểm rất mới trong chỉ đạo của nhà nước với các vụ án kinh tế, cố gắng kiểm soát nguồn tiền để đảm bảo quyền lợi cho người bị hại, đặc biệt là người dân không bị ảnh hưởng”.

Trước đó, tại phiên họp thứ 22 của Ban chỉ đạo Trung ương về phòng-chống tham nhũng, tiêu cực sáng 17-8, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã yêu cầu các cơ quan liên quan tiếp tục chỉ đạo tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra, kiểm toán, tập trung vào những lĩnh vực dễ phát sinh tiêu cực, tham nhũng; thực hiện nghiêm chỉ đạo về cơ chế phát hiện, xử lý sai phạm trong quá trình kiểm tra, thanh tra, kiểm toán, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án. Kiểm tra, xử lý nghiêm các tổ chức đảng, đảng viên có sai phạm liên quan các vụ án, vụ việc thuộc diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đề nghị tập trung chỉ đạo kết thúc điều tra 16 vụ án, kết thúc xác minh, xử lý 40 vụ việc; truy tố 20 vụ án; xét xử sơ thẩm 22 vụ án, xét xử phúc thẩm 1 vụ án theo kế hoạch của Ban chỉ đạo. Nhất là tập trung chỉ đạo xử lý vụ án xảy ra tại Công ty Việt Á và các vụ việc, vụ án liên quan đến lĩnh vực y tế; các vụ việc, vụ án xảy ra tại Khánh Hòa, TP. Hồ Chí Minh, Đồng Nai, An Giang…