Hơn 7.700 nhà ngập lụt trong mưa lũ miền Trung

Mưa lũ ở miền Trung trong những ngày vừa qua đã làm 2 người chết, 1 người mất tích. Lũ trên các sông dâng cao đã làm hơn 7.700 ngôi nhà bị ngập lụt.





Văn phòng thường trực Ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai, Tổng cục Phòng chống thiên tai (Bộ NN-PTNT) cho biết, đến 17 giờ chiều nay 11.10, mưa lũ ở các tỉnh miền Trung đã gây ra nhiều thiệt hại về người và tài sản.



Mưa lớn khiến lũ trên nhiều sông, suối ở miền Trung dâng cao gây ra ngập lụt diện rộng. Ảnh: Đức Nhật



Tại tỉnh Quảng Nam đã có 2 người chết 1 người mất tích. Đặc biệt mưa lớn trong những ngày vừa qua khiến lũ trên sông Vu Gia, sông Thu Bồn, sông Vệ, sông Trà Bồng có lũ vượt mức báo động 2, gây ngập lụt trên diện rộng.



Đặc biệt tại Quảng Nam đã có 7.450 nhà dân ngập từ 0,5 - 1,2 m, tập trung ở các H.Điện Bàn và TP.Hội An). TP.Đà Nẵng còn 185 nhà dân đang ngập từ 0,1 - 0,4 m tập trung ở các xã Hoà Khương và xã Hoà Tiến, H.Hòa Vang.



Nước lũ dâng cao làm ngập 4 điểm đường giao thông trên các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ tại Quảng Bình. Quảng Nam có 15 điểm quốc lộ bị ngập sâu. Trong đó, quốc lộ 14H có 4 điểm bị tắc do nước ngập ở 0,5 - 1 m.



Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, khu vực từ Thừa Thiên - Huế đến Khánh Hòa và bắc Tây Nguyên đã có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to.



Trong đó, khu vực từ Thừa Thiên - Huế đến Phú Yên có mưa to đến rất to với lượng mưa tính từ 15 giờ ngày 10.10 đến 15 giờ ngày 11.10 phổ biến 150 - 250 mm, có nơi trên 300 mm như: Bạch Mã (Thừa Thiên - Huế) 345,2 mm; Trà Phú (Quảng Ngãi) 382,2 mm; Sơn Giang (Quảng Ngãi) 301,8 mm…



Dự báo thời tiết từ chiều tối ngày 11.10 đến sáng ngày 12.10, khu vực từ Quảng Ngãi đến Khánh Hòa và Bắc Tây Nguyên có mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to và giông; riêng khu vực từ Quảng Ngãi đến Phú Yên có mưa to, có nơi mưa rất to. Bắt đầu từ chiều mai 12.10, mưa lớn ở các khu vực trên giảm dần.

Theo Phan Hậu (TNO)